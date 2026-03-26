"Tur ik pa nedēļai dabū piepīpēt no ukraiņu droniem." Krievija nevar pilnībā izmantot pasaules naftas cenu kāpumu
Vai agresorvalsts spēj pilnvērtīgi izmantot pašreizējo naftas tirgus situāciju savā labā? Zemessardzes virsnieks, kapteinis Māris Bruža TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja, ka, balstoties uz aģentūras “Reuters” analītiķu pētījumiem, Krievijas naftas nozare saskaras ar būtiskiem ierobežojumiem.
Lai gan energoresursu cenu kāpums īstermiņā ir ļāvis Krievijai gūt ievērojamus ienākumus, tostarp vairākus miljardus dolāru, ilgtermiņā šos ieguvumus ierobežo Ukrainas dronu uzbrukumi naftas infrastruktūrai, nelabvēlīgi laikapstākļi un loģistikas sarežģījumi. Īpaši nozīmīgi kļuvuši divi galvenie eksporta mezgli, kas regulāri nonāk uzbrukumu riskā, tādējādi samazinot Krievijas spēju pilnvērtīgi izmantot tirgus situāciju.
Bruža arī uzsvēra, ka, neskatoties uz sankcijām, Krievija turpina realizēt savu naftu galvenokārt Āzijas tirgos, piemēram, Indijā un Ķīnā, tomēr šis tirgus ir ierobežots un pakļauts politiskām svārstībām.
Tajā pašā laikā Zemessardzes virsnieks arī kritiski vērtēja daļu Rietumu analītiķu izpratni par Krieviju, uzsverot, ka teorētiski pētījumi bieži neatspoguļo reālo situāciju un sabiedrības domāšanu.
