Nafta no stratēģiskajām rezervēm Eiropā tiks laista tirgū marta beigās 0
Nafta un naftas produkti no stratēģiskajām rezervēm nekavējoties tiks laisti tirgū Āzijā un Okeānijā, bet Eiropā un Amerikā – marta beigās, svētdien paziņoja Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA).
11. martā IEA dalībvalstis, to vidū arī Latvija, vienojās laist tirgū 400 miljonus barelu naftas no stratēģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisījis karš Tuvajos Austrumos.
“Dalībvalstis ir iesniegušas IEA individuālus īstenošanas plānus. Šajos plānos norādīts, ka IEA dalībvalstis Āzijas un Okeānijas valstīs krājumus darīs pieejamus nekavējoties,” norādīja IEA.
“IEA dalībvalstis Amerikā un Eiropā krājumus darīs pieejamus no marta beigām,” piebilda IEA.
“Karš Tuvajos Austrumos rada lielākos piegādes traucējumus pasaules naftas tirgus vēsturē,” uzsvērusi IEA.
IEA dalībvalstu vienošanās par rezervju izmantošanu nav būtiski ietekmējusi naftas cenu, kas svārstās ap 100 ASV dolāriem par barelu, kas ir augstākais rādītājs kopš 2022. gada. PIrms kara sākuma naftas cena bija zem 70 dolāriem par barelu.
IEA piebilda, ka “vissvarīgākais faktors, lai nodrošinātu stabilu plūsmu atjaunošanos, ir regulāras kuģu satiksmes atsākšana caur Hormuza šaurumu”.
Irāna faktiski bloķē stratēģiski svarīgo šaurumu kopš kara sākuma 28. februārī, kad ASV un Izraēla sāka gaisa triecienus mērķiem Irānā. Līdz tam pa Hormuza šaurumu notika piektdaļa pasaules jēlnaftas pārvadājumu.
“Lai atsāktu kuģu plūsmas, ir svarīgi nodrošināt atbilstošus apdrošināšanas mehānismus un fizisku aizsardzību,” norādīja IEA.
Šī būs sestā reize, kad IEA dalībvalstis laidīs tirgū naftu no stratēģiskajām rezervēm. Iepriekšējās reizes bija 1991., 2005., 2011. un divreiz 2022. gadā.