Tramps ierodas uz tiesu Manhetenā

Donalds Tramps fantazējis par seksu ar savu meitu Ivanku Ieteikt







Bijušais prezidents Donalds Tramps, būdams amatā, atklāti fantazējis par seksu ar savu vecāko meitu Ivanku Trampu, vēsta “Metro“.

Tramps izteica netiklas frāzes par Ivankas izskatu. Tas viņa personāla vadītājam un palīgiem lika justies neērti, savā topošajā grāmatā apgalvo bijušais administrācijas ierēdnis Mails Teilors.

“Palīgi teica, ka viņš runāja par Ivankas Trampas krūtīm, viņas pēcpusi un to, kāds varētu būt sekss ar viņu. Šīs piezīmes reiz lika Džonam Kellijam atgādināt prezidentam, ka Ivanka ir viņa meita,” raksta Teilors saskaņā ar “Newsweek” fragmentu no viņa daudzsološā “Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump”.

“Toreizējā Trampa personāla vadītāja Kellija pēc tam manāmā riebumā man pārstāstīja šo stāstu,” rakstīja Teilors. “Tramps, viņš uzver, bija ļoti, ļoti ļauns cilvēks.

Teilors bija Iekšzemes drošības departamenta personāla vadītājs. Viņš uzrakstīja satriecošu 2018. gada publikāciju, kas publicēta laikrakstā “The New York Times” ar nosaukumu “Es esmu daļa no pretošanās Trampa administrācijas iekšienē” ar segvārdu “anonīms”.

2020.gadā Teilors atklāja savu identitāti, aģitējot pret Trampa kandidatūru atkārtotai ievēlēšanai. Trampa kampaņas pārstāvis Stīvens Čeungs trešdien noraidīja Teilora apgalvojumus: “Es nevēlos veltīt laiku Mailam Teiloram,” Čeungs sacīja “Daily Mail”. “Viņš nav nekas.”

Tramps ir izteicis arī citus pārsteidzošus komentārus par Ivanku, kuru viņš iecēla par Baltā nama vecāko padomnieci. 2006. gadā Tramps telekanāla “ABC” raidījumā “The View”, sēžot viņai blakus, teica: “Ja Ivanka nebūtu mana meita, iespējams, es ar viņu satiktos. Vai tas nav briesmīgi? Cik briesmīgi? Un vai tas vispār ir briesmīgi?”

Un 2015. gadā viņš teica “Rolling Stone”: “Ivanka ir tiešām kaut kas, un kāds skaistums! Ja es nebūtu laimīgi precējies un viņas tēvs…”

Ivanka 2016. gadā sacīja, ka viņas tēvs nav “taustītājs” un aizstāvēja viņa izturēšanos pret sievietēm. “Viņš pilnībā ciena sievietes,” viņa sacīja telekanālam “CBS”.

Teilors uzskata, ka Trampa seksisms nav mainījies, un baidās, ka viņš uzvarēs 2024.gada prezidenta vēlēšanās. “Viņš ir perverss, ar viņu ir grūti tikt galā,” izdevumam “Newsweek” sacīja Teilors. “Šis joprojām ir tas pats cilvēks, un, neticami, ka mēs apsveram iespēju viņu atkārtoti ievēlēt prezidenta amatā.”

Teilora grāmata tiks izdota 18.jūlijā.