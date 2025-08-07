#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no “Threads”/@martinssaiters

Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā 0

LETA, LA.lv
21:53, 6. augusts 2025
Ziņas Dabā

Tīrot Bolderājas karjeru, vietējie nirēji tajā atraduši pamestu mazu zemūdeni, vēsta TV3, kā arī liecina ieraksts platformā “Threads”.

Vienvietīgā zemūdene, kuru, visticamāk, pašrocīgi izgatavojis kāds pašdarbnieks, atradusies četru metru dziļumā. Šodien nirēji atradumu izcēla krastā. Zemūdene jau bijusi pamatīgi apaugusi ar augiem.

Zemūdene ir ap 1,5 līdz 2 metrus gara, darināta no plastikāta. Tai bijis elektronisks dzinējs, balasta kompensēšanas sistēma, lai var pacelties augšā, stāstījis viens no nirējiem.

Latvijas kuģu reģistrā zemūdenes oficiāli piereģistrēt nav iespējams. Taču likums neliedz tādu izgatavot mājās un izmēģināt savā īpašumā.

Ar neparasto ieguvumu vietnē “Threads” dalās Martins, rakstot: “Ja man kādreiz kāds būtu teicis, ka Bolderājas karjerā ir nogrimusi zemūdene, es viņam būtu teicis, lai nopērk kvalitatīvu alkoholu, nevis pīpē to veco linoleju. Šodien mēs to zemūdeni izcēlām.”

