Tramps pirmo reizi publiski komentē notikušās sarunas, Baltais nams – plānotās sankcijas 0
ASV prezidents Donalds Tramps publicējis ziņu savā platformā “Truth Social”, komentējot šodien notikušo īpašā sūtņa Stīva Vitkofa tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Maskavā. Tramps uzsvēra, ka tā bijusi ļoti produktīva un ka ir panākts ievērojams progress, ziņo Sky News.
Tikmēr Baltā nama amatpersonas pauž piesardzīgāku nostāju. Kaut arī tiek atzīts, ka Vitkofa sarunas ar Putinu noritēja labi, amatpersonas norādīja, ka ASV joprojām plāno piektdien piemērot sekundārās sankcijas — tas ir termiņš, ko Tramps iepriekš publiski noteica Vladimiram Putinam, lai viņš izbeigtu karu Ukrainā.
Sekundārās sankcijas ir vērstas pret trešajām pusēm, kuras turpina sadarboties ar sankcionētajām valstīm, tādējādi pastiprinot ekonomisko spiedienu.
Baltā nama pārstāvis papildus atklāja, ka Krievija esot ieinteresēta turpināt dialogu ar ASV, taču sīkāki komentāri netika sniegti.
Tikmēr kļuvis zināms, ka telefonsaruna starp Donaldu Trampu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski tikko ir noslēgusies. Detalizēta informācija par tās saturu vēl nav publiskota.