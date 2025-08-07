Ārstu rokās Pļavniekos izdziest 18 gadus vecas meitenes dzīvība; policija brīdina par satraucošu tendenci 0
Pļavniekos noticis traģisks incidents, kurā dzīvību zaudējusi kāda 18 gadus veca meitene. Viņa kopā ar draugu bija lietojusi narkotikas, un abu veselības stāvoklis kļuva kritisks. Pirmie notikuma vietā ieradās nejauši garāmgājēji, kuri izsauca neatliekamo palīdzību, jo sākotnēji nebija skaidrs, vai jaunieši vispār vēl ir dzīvi, ziņots TV3 raidījumā “Degpunktā”.
Meitene tobrīd vēl elpoja, un mediķi ilgi cīnījās par viņas dzīvību. Diemžēl, neskatoties uz vairāku brigāžu pūliņiem, jaunietes dzīvību glābt neizdevās.
Notikuma vietā esošie iedzīvotāji bija satriekti, taču dažiem jauniešiem netrūka vieglprātības – kamēr mediķi centās glābt meiteni, citi izmantoja izdevību, lai filmētu sevi “TikTok” videoklipiem.
Zēns, kurš bija kopā ar meiteni, pēc kāda laika atguva samaņu un spēja patstāvīgi doties pie mediķiem. Policija ir sākusi kriminālprocesu, jo ir aizdomas, ka meitene mirusi no narkotiku pārdozēšanas.
Ārsti no Rīgas Austrumu slimnīcas raidījumam skaidro, ka pēdējos gados mainījies narkotiku spektrs – ja agrāk dominēja heroīns un dažādi stimulatori, tad tagad arvien biežāk tiek lietoti spēcīgi opiāti, piemēram, nitazēni. Šīs vielas ir īpaši bīstamas, jo pat neliela deva var izraisīt nāvējošu saindēšanos. Tāpat pieaug kokaīna popularitāte.
Pļavnieku iedzīvotāji stāsta, ka tuvumā regulāri notiekot narkotiku aprite – tirgotāji atstāj paciņas pie tirdzniecības vietām, vēlāk tās savāc pircēji. Arī Valsts policijā norāda, ka šāda veida narkotisko vielu izplatīšana šobrīd ir populāra. Savukārt sociālie tīkli jauniešiem kalpo kā veikals narkotiku iegādei.
Diemžēl pēdējā laikā aizvien biežāk bērni slimnīcās nonāk tik smagā stāvoklī, ka viņu dzīvības knapi izdodas glābt, atzīst Valsts policijas pārstāvis. Nepilngadīgie narkotikas sākot lietot aptuveni 15 gadu vecumā.