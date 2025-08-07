#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels.com

Ārstu rokās Pļavniekos izdziest 18 gadus vecas meitenes dzīvība; policija brīdina par satraucošu tendenci 0

LA.LV
16:51, 6. augusts 2025
Ziņas Krimināls

Pļavniekos noticis traģisks incidents, kurā dzīvību zaudējusi kāda 18 gadus veca meitene. Viņa kopā ar draugu bija lietojusi narkotikas, un abu veselības stāvoklis kļuva kritisks. Pirmie notikuma vietā ieradās nejauši garāmgājēji, kuri izsauca neatliekamo palīdzību, jo sākotnēji nebija skaidrs, vai jaunieši vispār vēl ir dzīvi, ziņots TV3 raidījumā “Degpunktā”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Kokteilis
Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver
Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā
Lasīt citas ziņas

Meitene tobrīd vēl elpoja, un mediķi ilgi cīnījās par viņas dzīvību. Diemžēl, neskatoties uz vairāku brigāžu pūliņiem, jaunietes dzīvību glābt neizdevās.

Notikuma vietā esošie iedzīvotāji bija satriekti, taču dažiem jauniešiem netrūka vieglprātības – kamēr mediķi centās glābt meiteni, citi izmantoja izdevību, lai filmētu sevi “TikTok” videoklipiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Tramps paziņo par plānu tikties ar Putinu aci pret aci: tas varētu notikt ātrāk, nekā gaidīts
“Apnika! Še, ēdiet!” Dānijas zoodārza šokējošais aicinājums izsauc sašutumu pat Latvijas sabiedrībā

Zēns, kurš bija kopā ar meiteni, pēc kāda laika atguva samaņu un spēja patstāvīgi doties pie mediķiem. Policija ir sākusi kriminālprocesu, jo ir aizdomas, ka meitene mirusi no narkotiku pārdozēšanas.

Ārsti no Rīgas Austrumu slimnīcas raidījumam skaidro, ka pēdējos gados mainījies narkotiku spektrs – ja agrāk dominēja heroīns un dažādi stimulatori, tad tagad arvien biežāk tiek lietoti spēcīgi opiāti, piemēram, nitazēni. Šīs vielas ir īpaši bīstamas, jo pat neliela deva var izraisīt nāvējošu saindēšanos. Tāpat pieaug kokaīna popularitāte.

Pļavnieku iedzīvotāji stāsta, ka tuvumā regulāri notiekot narkotiku aprite – tirgotāji atstāj paciņas pie tirdzniecības vietām, vēlāk tās savāc pircēji. Arī Valsts policijā norāda, ka šāda veida narkotisko vielu izplatīšana šobrīd ir populāra. Savukārt sociālie tīkli jauniešiem kalpo kā veikals narkotiku iegādei.

Diemžēl pēdējā laikā aizvien biežāk bērni slimnīcās nonāk tik smagā stāvoklī, ka viņu dzīvības knapi izdodas glābt, atzīst Valsts policijas pārstāvis. Nepilngadīgie narkotikas sākot lietot aptuveni 15 gadu vecumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Atrasts mežā bez elpas!” Sociālo tīklu stāsti izgaismo satraucošu realitāti par jauniešiem un narkotikām
Kaimiņi ceļ trauksmi! Bīstama viela, kas Igaunijā atņem vairāk dzīvību nekā autoavārijas, nāk no Latvijas
Spriedzes pilns vakars Lietuvas viesnīcā: ārsts izvaro sazāļotu modeli, kura vēlāk mirst
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.