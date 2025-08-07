Kremlī aug paranoja: aiz Putina apsargu mugurām manītas līdz šim neredzētas ierīces 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins, šķiet, vairs neuzticas pat debesīm virs galvas. Video, kas nesen parādījies soctīklos, izplatīti kadri no 9. maija parādes Maskavas Sarkanajā laukumā. Tajos redzams, ka viņa tuvākā apsardze bruņojas ar līdz šim neredzētām ierīcēm, par to ziņo ārvalstu mediji.
Publicētajā video redzms, ka Putina miesassargi pavada viņu, stāvot cieši diktatoram pie sāniem, kamēr nedaudz tālāk soļo apsargi, kas rokās nes neparastas ierīces, daļēji apslēptas, taču pietiekami redzamas, lai eksperti tās identificētu kā FPV dronu pārtvērējus.
Šie pārtvērēji, iespējams, ir “Jolka” tipa bezpilota lidaparāti, ko izmanto, lai iznīcinātu potenciālam uzbrukumam paredzētus dronus, piemēram, tā dēvētos “Baba-Jaga” dronus, kurus Ukrainas puse jau vairākkārt izmantojusi uzbrukumos Krievijas teritorijā. Līdz šim šādas aizsardzības ierīces Putina apsargu rokās publiskos pasākumos nebija manītas.
Fakts, ka šādas ierīces tiek turētas tieši blakus prezidentam, norāda uz augošu paranoju Kremlī. Šobrīd vēl nav skaidrs, vai dronu pārtvērēji pie Putina apsardzes atrodas pastāvīgi, taču viena lieta gan ir skaidra – Vladimirs Putins vairs nejūtas droši pat blakus savai armijai.