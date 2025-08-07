#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Foto: AP/SCANPIX

Kremlī aug paranoja: aiz Putina apsargu mugurām manītas līdz šim neredzētas ierīces 0

LA.LV
18:39, 6. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins, šķiet, vairs neuzticas pat debesīm virs galvas. Video, kas nesen parādījies soctīklos, izplatīti kadri no 9. maija parādes Maskavas Sarkanajā laukumā. Tajos redzams, ka viņa tuvākā apsardze bruņojas ar līdz šim neredzētām ierīcēm, par to ziņo ārvalstu mediji.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Kokteilis
Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver
Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā
Lasīt citas ziņas

Publicētajā video redzms, ka Putina miesassargi pavada viņu, stāvot cieši diktatoram pie sāniem, kamēr nedaudz tālāk soļo apsargi, kas rokās nes neparastas ierīces, daļēji apslēptas, taču pietiekami redzamas, lai eksperti tās identificētu kā FPV dronu pārtvērējus.

Šie pārtvērēji, iespējams, ir “Jolka” tipa bezpilota lidaparāti, ko izmanto, lai iznīcinātu potenciālam uzbrukumam paredzētus dronus, piemēram, tā dēvētos “Baba-Jaga” dronus, kurus Ukrainas puse jau vairākkārt izmantojusi uzbrukumos Krievijas teritorijā. Līdz šim šādas aizsardzības ierīces Putina apsargu rokās publiskos pasākumos nebija manītas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Tramps paziņo par plānu tikties ar Putinu aci pret aci: tas varētu notikt ātrāk, nekā gaidīts
“Apnika! Še, ēdiet!” Dānijas zoodārza šokējošais aicinājums izsauc sašutumu pat Latvijas sabiedrībā

Fakts, ka šādas ierīces tiek turētas tieši blakus prezidentam, norāda uz augošu paranoju Kremlī. Šobrīd vēl nav skaidrs, vai dronu pārtvērēji pie Putina apsardzes atrodas pastāvīgi, taču viena lieta gan ir skaidra – Vladimirs Putins vairs nejūtas droši pat blakus savai armijai.

Putins dažādos laikos
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pasauli pāršalc Putina iespējamās ārlaulības meitas paziņojums par tēvu un karu
TV24
“Viņš ieslēgs citas sviras!” Vai Tramps tiešām vairs nav ieinteresēts sarunām ar Putinu?
Spriedze aug: Tramps sola rīkoties, Putins klusē – vai 8. augusts mainīs kara gaitu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.