#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels.com/Sputnik/Scanpix/LETA/LA.lv kolāža

Mākslīgais intelekts nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Putins. Cik drīz tas notiks? 0

LA.LV
5:47, 7. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Mākslīgais intelekts (MI) nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Krievijas diktators Vladimirs Putins. Šī analīze galvenokārt balstīta uz publiski pieejamu informāciju, īpašu uzmanību pievēršot viņa ģimenes anamnēzei.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Kokteilis
Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver
Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā
Lasīt citas ziņas

Atbildot uz “Telegraf” žurnālistu jautājumu, kad varētu nomirt Putins, “Grok”, izanalizējis visus publiski pieejamos datus.

Par vienu no galvenajiem atskaites punktiem kalpojis fakts, ka Putina vecāki nodzīvojuši līdz cienījamam vecumam – attiecīgi 87 un 88 gadiem.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Tramps paziņo par plānu tikties ar Putinu aci pret aci: tas varētu notikt ātrāk, nekā gaidīts
“Apnika! Še, ēdiet!” Dānijas zoodārza šokējošais aicinājums izsauc sašutumu pat Latvijas sabiedrībā

Šis ģenētiskais mantojums liecina par potenciāli ilgu dzīvildzi.

Balstoties uz Putina izskatu un dzīvesveidu, kā arī faktu, ka publiski nav apstiprinātas ziņas par smagām slimībām, “Grok” izvirzījis prognozi, ka Krievijas līderis varētu nomirt 2037. gadā, sasniedzot 85 gadu vecumu.

Vienlaikus mākslīgais intelekts ir ņēmis vērā arī faktorus, kas varētu saīsināt prognozēto mūža ilgumu.

Kā būtisks riska faktors minēts ilgstošais stress, kas neatņemami saistīts ar augsto politisko amatu, kā arī pastāvošie drošības riski, tostarp atentāta mēģinājumu draudi.

Iepriekš veikta Putina brālēna dēla DNS analīze atklājusi virkni potenciālu iedzimtu veselības problēmu, kas varētu skart arī pašu Kremļa līderi.

Pētījumā, ko veicis atzīts ukraiņu ģenētiķis, profesors Dmitro Mikitenko, īpaša uzmanība pievērsta patogēnai gēna mutācijai, kas būtiski palielina onkoloģisko slimību risku.

Starp identificētajiem riskiem ir nosliece uz paaugstinātu asinsspiedienu, aptaukošanos un plikpaurību.

Tāpat analīzē konstatēta paaugstināta iespējamība saslimt ar Dipitrēna kontraktūru – slimību, kas izraisa plaukstas un pirkstu deformāciju un kam raksturīga iedzimtība.

Visnopietnākais atklājums ir saistīts ar BRCA2 gēna patogēno mutāciju.

Šī gēna izmaiņas ir labi zināmas medicīnā kā faktors, kas dramatiski paaugstina prostatas vēža attīstības risku vīriešiem.

Sievietēm šī pati mutācija ir saistīta ar augstu krūts un olnīcu vēža risku.

Komentējot pētījuma rezultātus, profesors norādīja, ka pastāv liela varbūtība, ka šī bīstamā gēna mutācija varētu būt arī pašam Putinam.

Pēc eksperta domām, tas varētu būt izskaidrojums baumām un novērojumiem par pastāvīgu mediķu komandas klātbūtni Krievijas prezidenta tuvumā, īpaši viņa ārvalstu vizīšu laikā.

DNS dati iegūti, piekļūstot Putina brālēna dēla personīgajam kontam kādā no Maskavas privātajām laboratorijām, kur viņš 2022. gadā bija veicis ģenētisko testu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Iznesīs ar kājām pa priekšu: Zelenskis pastāsta, kā Krievija tiks vaļā no Putina
Budanovs par mēģinājumiem nogalināt Putinu: mēģinājumi ir bijuši, bet pagaidām neveiksmīgi
Putins nemirs dabīgā nāvē – viņu likvidēs paša atbalstītāji. Militārais eksperts par to, kad tas varētu notikt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.