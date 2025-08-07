Mākslīgais intelekts nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Putins. Cik drīz tas notiks? 0
Mākslīgais intelekts (MI) nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Krievijas diktators Vladimirs Putins. Šī analīze galvenokārt balstīta uz publiski pieejamu informāciju, īpašu uzmanību pievēršot viņa ģimenes anamnēzei.
Atbildot uz “Telegraf” žurnālistu jautājumu, kad varētu nomirt Putins, “Grok”, izanalizējis visus publiski pieejamos datus.
Šis ģenētiskais mantojums liecina par potenciāli ilgu dzīvildzi.
Balstoties uz Putina izskatu un dzīvesveidu, kā arī faktu, ka publiski nav apstiprinātas ziņas par smagām slimībām, “Grok” izvirzījis prognozi, ka Krievijas līderis varētu nomirt 2037. gadā, sasniedzot 85 gadu vecumu.
Vienlaikus mākslīgais intelekts ir ņēmis vērā arī faktorus, kas varētu saīsināt prognozēto mūža ilgumu.
Iepriekš veikta Putina brālēna dēla DNS analīze atklājusi virkni potenciālu iedzimtu veselības problēmu, kas varētu skart arī pašu Kremļa līderi.
Pētījumā, ko veicis atzīts ukraiņu ģenētiķis, profesors Dmitro Mikitenko, īpaša uzmanība pievērsta patogēnai gēna mutācijai, kas būtiski palielina onkoloģisko slimību risku.
Tāpat analīzē konstatēta paaugstināta iespējamība saslimt ar Dipitrēna kontraktūru – slimību, kas izraisa plaukstas un pirkstu deformāciju un kam raksturīga iedzimtība.
Visnopietnākais atklājums ir saistīts ar BRCA2 gēna patogēno mutāciju.
Sievietēm šī pati mutācija ir saistīta ar augstu krūts un olnīcu vēža risku.
Komentējot pētījuma rezultātus, profesors norādīja, ka pastāv liela varbūtība, ka šī bīstamā gēna mutācija varētu būt arī pašam Putinam.
Pēc eksperta domām, tas varētu būt izskaidrojums baumām un novērojumiem par pastāvīgu mediķu komandas klātbūtni Krievijas prezidenta tuvumā, īpaši viņa ārvalstu vizīšu laikā.
DNS dati iegūti, piekļūstot Putina brālēna dēla personīgajam kontam kādā no Maskavas privātajām laboratorijām, kur viņš 2022. gadā bija veicis ģenētisko testu.