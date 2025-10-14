ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: AFP/SCANPIX

Donalds Tramps paziņojis, kurš viņa draugs varētu palīdzēt izbeigt karu Ukrainā 0

LA.LV
7:36, 14. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kā ziņo ārvalstu mediji, ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka, viņaprāt, Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans varētu palīdzēt izbeigt karu Ukrainā. Viņš šo paziņojumu sniedza, runājot ar žurnālistiem lidmašīnā “Air Force One” atceļā no Ēģiptes uz ASV.

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Paldies jums visiem par atbalstu, bet…” Nogalināto suņu saimnieks nāk klajā ar paziņojumu
Negaidīti atcelts Maestro koncerts… Raimonda Paula ģimene atklāj iemeslu
Lasīt citas ziņas

Tramps uzsvēra, ka Erdoganam ir priekšrocības, pateicoties viņa labajām attiecībām ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu.

“Jā, Erdogans to var. Krievija viņu respektē. Attiecībā uz Ukrainu es nevaru pateikt, bet Putins viņu respektē,” sacīja Tramps.

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vašingtonā sākas ar dalību pasaules vadošajā militārās industrijas izstādē AUSA
“Katru reizi, ieskatoties spogulī…” Lato Lapsa pauž skarbu vēstījumu nošauto suņu īpašniekam
Ruks nāk klajā ar paziņojumu par Vecrīgas pulksteņu veikala laupīšanas lietu

Tramps Erdoganu nosauca par savu draugu, norādot, ka viņš “saprotas tikai ar stiprajiem, nevis ar vājajiem”, un uzsvēra, ka viņiem ir labas attiecības.

“Ziniet, kad NATO rodas problēmas ar Erdoganu, kas notiek bieži, viņi man zvana un lūdz ar viņu parunāt. Un es nekad neesmu pievīlis – viss tiek atrisināts burtiski acumirklī,” sacīja ASV prezidents.

Šo piektdien, 17.oktobrī, Tramps tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Žurnālisti vaicāja, vai viņš piektdien uzņems Zelenski Baltajā namā.

“Es tā domāju. Jā,” atbildēja Tramps.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Krievija nevairīsies no militāras konfrontācijas ar NATO!” Vācijas izlūkdienests brīdina par Krieviju
“Viņam tas beigsies slikti…” Medvedevs histēriski reaģē uz Trampa izteikumiem “Tomahawk” sakarā
EP deputāte: Izskatās, ka Eiropas Savienība ir atradusi ceļu, kā iesaldētos Krievijas līdzekļus novirzīt karā cietušajai Ukrainai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.