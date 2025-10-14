Donalds Tramps paziņojis, kurš viņa draugs varētu palīdzēt izbeigt karu Ukrainā 0
Kā ziņo ārvalstu mediji, ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka, viņaprāt, Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans varētu palīdzēt izbeigt karu Ukrainā. Viņš šo paziņojumu sniedza, runājot ar žurnālistiem lidmašīnā “Air Force One” atceļā no Ēģiptes uz ASV.
Tramps uzsvēra, ka Erdoganam ir priekšrocības, pateicoties viņa labajām attiecībām ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu.
“Jā, Erdogans to var. Krievija viņu respektē. Attiecībā uz Ukrainu es nevaru pateikt, bet Putins viņu respektē,” sacīja Tramps.
Tramps Erdoganu nosauca par savu draugu, norādot, ka viņš “saprotas tikai ar stiprajiem, nevis ar vājajiem”, un uzsvēra, ka viņiem ir labas attiecības.
“Ziniet, kad NATO rodas problēmas ar Erdoganu, kas notiek bieži, viņi man zvana un lūdz ar viņu parunāt. Un es nekad neesmu pievīlis – viss tiek atrisināts burtiski acumirklī,” sacīja ASV prezidents.
Šo piektdien, 17.oktobrī, Tramps tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Žurnālisti vaicāja, vai viņš piektdien uzņems Zelenski Baltajā namā.
“Es tā domāju. Jā,” atbildēja Tramps.