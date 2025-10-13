Ukrainas un ES karogi, un NATO simbols.
Ukrainas un ES karogi, un NATO simbols.
Foto. Scanpix/EPA/SERGEY DOLZHENKO

“Krievija nevairīsies no militāras konfrontācijas ar NATO!” Vācijas izlūkdienests brīdina par Krieviju 66

LA.LV
16:14, 13. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Vācijas Federālā izlūkdienesta (BND) vadītājs Martins Jēgers pirmdien brīdinājis, ka Krievija ir apņēmības pilna paplašināt savu ietekmes sfēru uz rietumiem un nevairīsies no militāras konfrontācijas ar NATO.

Reklāma
Reklāma
“Ja man “Swedbank” būtu nauda, es to pārskaitītu uz citu banku!” Sabiedrību satricina 17 gadus ilga krāpniecība 55
Traģēdija Brunavas pagastā: advokāts skaidro Modra Konovalova suņu nošaušanas tiesisko aspektu 1
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
Lasīt citas ziņas

“Lai sasniegtu šo mērķi, Krievija nevairīsies no tiešas militāras konfrontācijas ar NATO, ja tas būs nepieciešams,” brīdināja jaunais BND vadītājs, uzrunājot Vācijas likumdevējus. Viņš uzsvēra, ka Krievija rada tiešus draudus un pašreizējais miers ar Eiropas Savienību (ES) jebkurā mirklī var pāraugt konfrontācijā.

Publiskajā izlūkdienestu atskaitīšanās sēdē Bundestāgā piedalījās arī Vācijas Militārās pretizlūkošanas (MAD) un Konstitūcijas aizsardzības biroja (BfV) vadītāji. Lai gan viņi minēja arī citus draudus, ar kuriem saskaras Vācija, piemēram, politisko un reliģisko ekstrēmismu, viņu izklāstā dominēja Krievija.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Brauc pretējā virzienā un vēl parauj ratā… Sabiedrība satriekta par elektrisko skrejriteņu braukšanas kultūru
Kad “eksperta” viedoklis kļūst par demagoģiju
“Suņi tika nošauti 10. datumā, šodien ir 13…” Vai tiešām trīs dienu laikā nevar atrast vainīgo?

Jēgers, kurš iepriekš bija Vācijas vēstnieks Kijivā, atbalsoja pārējo Vācijas drošības iestāžu vadītāju teikto, ka Krievijas ambīcijas un agresija neaprobežojas tikai ar karu Ukrainā.

“Mēs nedrīkstam mierīgi sēdēt un pieņemt, ka iespējamais Krievijas uzbrukums agrākais notiks 2029. gadā,” brīdināja Jēgers, uzsverot, ka Eiropa jau tagad tiek apdraudēta.

Viņš norādīja, ka Maskava acīmredzot ir apņēmusies graut NATO un destabilizēt Eiropas demokrātijas, un Krievijas izmantotie līdzekļi ir labi zināmi – mēģinājumi jaukties vēlēšanu procesos un ietekmēt sabiedrības viedokli, provokācijas, dezinformācija, spiegošana, sabotāžas, gaisa telpas pārkāpšana ar droniem un iznīcinātājiem, pasūtījuma slepkavības un trimdā dzīvojošo opozicionāru vajāšana.

BfV jaunais vadītājs Sinans Selens atgādināja par septembrī notikušajiem incidentiem ar droniem, GPS signālu traucējumiem un Krievijas iznīcinātāju ielidošanu NATO gaisa telpā. Viņš teica, ka visi šie gadījumi skaidri demonstrē draudu apmērus, un uzsvēra, ka Krievija neapšaubāmi ir agresīva un kļūst tikai agresīvāka.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps atkal ir runājis. Ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu, viņš izdarīs svarīgu izvēli
Putins sēj paniku Eiropā: kā Kremlis ar meliem un provokācijām gatavo augsni uzbrukumam NATO
“Viņam tas beigsies slikti…” Medvedevs histēriski reaģē uz Trampa izteikumiem “Tomahawk” sakarā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.