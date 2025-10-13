“Viņam tas beigsies slikti…” Medvedevs histēriski reaģē uz Trampa izteikumiem “Tomahawk” sakarā 0
Bijušais Krievijas prezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs ari reaģējis uz ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem par iespējam nodot Ukrainai tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes “Tomahawk”, ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu.
Medvedevs savā “Telegram” kanālā publicējis ierakstu, brīdinot par “smagām sekām” šādu ieroču piegādes gadījumā.
“Šo raķešu piegādes var beigties slikti visiem. Un vispirms – pašam Trampam. Simts reizes ir teikts, pat zvaigžņotajam cilvēkam saprotamā veidā, ka lidojuma laikā nav iespējams atšķirt “Tomahawk” kodolversiju no parastās. To palaišanu nevis Kijeva, bet gan Amerikas Savienotās Valstis. Lasiet: Tramps. Kā Krievijai vajadzētu reaģēt? Tieši tā!” norādīja Medvedevs.
Krievijas amatpersona izteicās arī par Trampa pēdējiem paziņojumiem attiecībā uz Ukrainu un sarunām ar Volodimiru Zelenski, noniecinot tos kā politisku manipulāciju.
“Ceru, ka paziņojumi par “Tomahawk” ir tikai kārtējais tukšais drauds, ko izraisījušas Trampa ieilgušās sarunas ar Ukrainas prezidentu Zelenski,” raksta Medvedevs.
Jau iepriekš vēstījām, ka ASV var nodot Ukrainai tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes “Tomahawk”, ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu, pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Pirms šī paziņojuma notika Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska telefonsaruna, un tās gaitā tika apspriesta iespēja, ka Ukraina varētu saņemt raķetes “Tomahawk”.
“Iespējams, es ar viņu (ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu) parunāšu. Varbūt es teikšu – klau, ja šo karu neizdosies noregulēt, es nosūtīšu viņiem raķetes “Tomahawk”,” ceļā uz Izraēlu lidmašīnā “Air Force One” sacīja ASV prezidents.
Zelenskis iepriekš pauda, ka gadījumā, ja ASV piekritīs nodot raķetes “Tomahawk” Ukrainai, Kijiva tās izmantos tikai pret militāriem mērķiem.
“Mēs redzam un dzirdam – Krievija baidās, ka amerikāņi varētu mums iedot “Tomahawk”. Tas ir signāls, ka šāds spiediens var strādāt miera labā,” platformā “Telegram” norādīja Zelenskis.