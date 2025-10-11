“Draud pārvadātāju bankrots…” Nozare uz kraujas malas? 0
Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atzina, ka situācija pasažieru pārvadājumu nozarē kļūst arvien satraucošāka. Ja Satiksmes ministrija tuvākajā laikā neatradīs papildu finansējumu un ilgtermiņa līgumi netiks grozīti, daļai pārvadātāju draud bankrots.
Situācija ir diezgan slikta. Ja nauda netiks atrasta – draud kompāniju bankrots.
“Pārvadātāji jau augustā brīdināja par to, ka izmaksas pieaug ģeometriskā progresijā. Mēs negribētu nodzīvot līdz tam, ka esošie pārvadātāji ir spiesti bankrotēt. Bet reāli tas draud, ja ilgstoši šī problēma tiks atlikta un nerisināta.”
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents atzina, ka nozare par šo problēmu runā jau ilgstoši, taču risinājumi netiek ieviesti: “Mēs visu gadu tikai diskutējam par to, kas ir vai kas nav jākompensē, bet nestrādājam pie reāliem mehānismiem. Tā būtībā ir laika vilcināšana, nevis reālu jautājumu risināšana.”
Ošenieks pauž: “Tas nav ilgstoši paceļams pasākums, tas ir fakts. Katra kompānija, protams, ir atšķirīgā situācijā – vienai varbūt ir kaut kādi lieki resursi ilgākam termiņam un var nosponsorēt valsts pasūtīto pakalpojumu, citam varbūt tas ir īsāks termiņš, bet tas ir katra uzņēmuma individuāls lēmumus, individuāla izšķiršanās.”
Nozares pārstāvis uzsver, ka neviens pārvadātājs nevarēja paredzēt ne Covid-19 pandēmiju, ne karu Ukrainā, kas būtiski ietekmē visu ekonomiku.
“Jāņem vērā tas, ka šie pārvadātāji jau no 90. gadu sākuma nodrošina pakalpojumus valstī, un zināmā mērā viņi ir šīs nozares patrioti. (..) Mums būtiski mainījās ekonomiskie apstākļi valsī. Neviens nevarēja paredzēt, ka būs karš Ukrainā, ka Covid-19 ietekme būs – pasažieri mainīja savus paradumus… Līdz ar to šobrīd tās globālās lietas būtībā ir veicinājušas to, ka tie riski, kurus nevarēja paredzēt 2019. gadā, ir būtiski pieauguši izmaksu ziņā. Tāpēc viennozīmīgi pateikt, ka 2019. gadā pārvadātāji jau varēja zināt – nē, tas nav akceptējams.”
Vai Satiksmes ministrija zina, ka vienā brīdī var nebūt vairs, kas pārvadā cilvēkus?
Ošenieks uzsver, ka Satiksmes ministrija par risku ir informēta, tomēr sajūta, ka valsts negrib pieļaut domu par bankrotiem.