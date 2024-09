Edmunds Zivtiņš par “airBaltic”: Es to redzu kā shēmu, lai izzagtu valsti Ieteikt







“Es to redzu kā shēmu, lai izzagtu valsti,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja 14. Saeimas deputāts (LPV) un bijušais Ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš, paužot savu viedokli saistībā ar Latvijas nacionālo aviokompāniju “airBaltic”.

Portāls LA.LV jau ziņoja, ka valdība šā gada 30.augustā sēdes slēgtajā daļā vienojās, ka Latvijas valstij pēc “airBaltic” akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt gatavojoties IPO, “airBaltic” pamatkapitāls tiks samazināts par 571,293 miljoniem eiro, kā arī tiks vienkāršota esošā uzņēmuma akciju struktūra. “airBaltic” pamatkapitāls pēc samazināšanas būs 25,179 miljoni eiro, ziņoja LETA.

“Faktiski šobrīd šie te vairāk nekā 500 miljoni [eiro], kas bija aizdoti no valsts puses aviosabiedrībai, kurai faktiski vajadzēja sākt pelnīt un atdot atpakaļ… Jā, nodokļos 400 miljoni pa visu laiku ir atdoti atpakaļ, bet tas galīgi nav tas! Līdz ar to es šeit redzu tikai vienu – atnāks lielais investors, kas paņems tur tos nepilnus 80% ar visu to, ka mums būs tā nopietno lēmumu bloķējošā iespēja, bet es redzu, ka šī aviokompānija aizies prom no Latvijas,” domā Saeimas deputāts Zivtiņš.

Turklāt Zivtiņš uzskata, ka Latvijas iedzīvotāji būs zaudējuši savu nodokļos maksāto naudu: “Viņi aizies prom, un visa šī te nodokļu maksātāju naudiņa izkūpēs gaisā!” Uz TV24 raidījuma vadītāja repliku, ka finanšu ministra padomnieks Kārlis Šadurskis (JV) esot teicis, ka Latvijas valsts ar šo te “bloķējošo mazākumu” 25% plus vienu akciju nodrošinās to, ka kontrolpaketes turētājs nevarēs pārvietot prom no Latvijas “airBaltic” bāzi. Zivtiņš, to izdzirdot, uzreiz sacīja, ka neticot partijai “Jaunā Vienotība”.

“Neticu “Jaunajai Vienotībai”! “Jaunā Vienotība” ir nolaidusi valsti uz grunti 15 gados un nav nekādas idejas, kā pelnīt. Šobrīd valsts strādā tikai Exel tabulā. Idejas ir absolūti nulle. Vienīgais, ko viņi tikai māk, ir atņemt un sadalīt,” skarbu kritiku par partiju “Jaunā Vienotība”, kas ir ilgstoši pie varas, pauž Zivtiņš. “Ir jābūt jaunām idejām! (…) Tikai nav cilvēku, kas tās varētu ģenerēt. Ir jāsāk pelnīt nauda, nevis tikai atņemt un sadalīt,” mudināja Zivtiņš TV24 raidījumā “Preses klubs”.

“airBaltic” padomes priekšsēdētājs Klāvs Vasks atzīmēja, ka summa, par kādu tiks samazināts “airBaltic” pamatkapitāls, proti, 571,293 miljoni eiro, izskatās liela, bet kapitāla apmērs nemaina uzņēmuma vērtību. Vasksts informēja, ka “airBaltic” IPO vēlas piesaistīt aptuveni 300 miljonus eiro.

“airBaltic” izpilddirektors Martins Gauss norādīja, ka valsts 29 gados kompānijā ir ieguldījusi 526 miljonus eiro, ko sabiedrība uzskata par “nodokļu maksātāju naudu”, un tas ir pareizi, taču kompānija nodokļos valstij ir samaksājusi vairāk nekā 400 miljonus eiro.

Savukārt Briškens atzīmēja, ka valsts iegūst gan no nomaksātajiem nodokļiem, gan no darbavietām, gan arī no nodrošinātās savienojamības.”Uzņēmumam, veiksmīgi emitējot akcijas IPO procesā, sagaidām, ka, valstij arī saglabājot mazākuma daļu, uzņēmums būs rentabls un valsts turpinās gūt netiešos ieguvumus un finansiālu ieguvumu, ja kompānija strādās ar peļņu,” norādīja ministrs.

Tāpat jau ir ziņots, ka “airBaltic” pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 4,536 miljonus pasažieru, kas ir par 35,7% vairāk nekā 2022.gadā, un veica 44 100 lidojumu, kas ir par 18,3% vairāk nekā gadu iepriekš. “airBaltic” auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Latvijas valstij šobrīd pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.