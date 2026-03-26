"Viņi to nerāda!" Psihiatrs skaidro, cik bīstami, jo īpaši sievietēm, ir sociālie mediji
Skrides Sirds klīnikas psihiatrs Artūrs Blekte TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidroja, ka ir daudz pētījumu par sociālo mediju ietekmi uz cilvēku mentālo veselību, un liela daļa no tiem norāda uz negatīvām sekām. Īpaši tas attiecas uz jaunām sievietēm un jaunajām māmiņām, kuras biežāk saskaras ar sociālajos tīklos radītiem nerealistiskiem priekšstatiem par “perfektu” dzīvi.
Blekte uzsvēra, ka sociālie tīkli bieži atspoguļo tikai idealizētu realitātes daļu, noklusējot ikdienas grūtības un nepilnības.
Tas var radīt cilvēkos tā sauktās “mikropsihotraumas”, kad cilvēks jūtas neveiksmīgs, jo nespēj sasniegt šo ilūzijas radīto standartu.
Taču realitāte ir tāda, ka aiz kadra mēs visi dzīvojam līdzīgi – ar savām problēmām un nepilnībām – tikai tas netiek publiski rādīts.
