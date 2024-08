Ekonomists Ošlejs: “Mēs tērējam vairāk nekā nopelnām – tas nav normāli!” Ieteikt







“Mums ir jādomā valsts ietvaros, nevis tikai budžeta ietvaros, cik mēs kā valsts kopumā – gan privātais, gan valsts sektors – ieņemam vai tērējam naudu,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” iesāka teikt ekonomists, SIA “Primekss” valdes priekšsēdētājs Jānis Ošlejs, diskutējot par ekonomikas jautājumiem Latvijā, tostarp valsts budžetu un deficītu, kā arī investīcijām.

Reklāma Reklāma

“Mēs kā Latvija jau esam daļa no eirozonas. Mums ir mākslīga valūta – tā nav dabiskā tirgū bāzēta valūta ar maiņas likmi. Mēs esam kaut kādā noteiktā makroekonomiskajā situācijā. Un tā situācija ir tāda, ka mēs tērējam vairāk nekā nopelnām, un tas nav normāli. Kamēr mēs neizmainīsim situāciju, kurā mēs tērējam vairāk, nekā nopelnām visa valsts kopā, kas nozīmē, ka mēs importējam vairāk nekā eksportējam preces, tikmēr mēs nekā nekļūsim bagāti! Bet tikai katru gadu zaudēsim, zaudēsim, zaudēsim naudu…” savu viedokli TV24 raidījumā pauda ekonomists Ošlejs.

Un šis jautājums nav tikai “tīri par budžeta deficītu”, bet gan par to, kā mums Latvijā vairāk pelnīt. “Mēs neinvestējam tajā, lai pelnītu. Mēs neinvestējam eksportējošos uzņēmumos, neinvestējam zinātnē, un mēs neinvestējam cilvēku kapitālā. Kamēr mēs to nedarīsim, tikmēr mēs runāsim sīki – 50 vai 1oo miljonus šurp vai turp, bet iesprūdīsim,” uzskata ekonomists Ošlejs, runājot par to, kā valstij būtu jāattīsta ekonomika, un kādos uzņēmumos, jomās jāinvestē, lai valsts kopumā pelnītu vairāk un sasniegtu augstāku labklājības līmeni.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Nacionālo interešu klubs” variet skatīties video šeit: