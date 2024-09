Eksperiments! LA.LV aicināja sabiedrībā zināmus, turīgus cilvēkus ziedot Gabriela ārstēšanai. Atsaucās tikai viens… Linda Tunte

LA.LV jau iepriekš rakstījām par Gabrielu, kuram sabiedrība tiek aicināta ziedot, lai ļautu jaunietim dzīvot.

Stāsts ir tiešām emocionāls, nepieciešamā naudas summa – iespaidīga, tāpēc nepieciešama maksimāla sabiedrības iesaiste. Jau pēc ziņas uzzināšanas sāku intensīvi domāt, kā es varu palīdzēt. Jā, es varu ziedot pati, jā, es varu aicināt to darīt ar rakstu palīdzību. Ko vēl?

Izlasīju kādu komentāru pie minētā raksta: “Interesanti, vai Latvijas oliharhi nevarētu “samesties” nepieciešamo summu un palīdzēt Gabrielam? Viņu iespējas noteikti ir plašākas nekā katram no mums atsevišķi.”

Un nodomāju – kāpēc ne? Varbūt varu uzrunāt savā vārdā dažus Latvijā zināmus cilvēkus, pievienot saiti uz rakstu un lūgt iesaistīties? Ja komentārā tika pieminēti oligarhi, nolēmu koncentrēties tieši uz viņiem – tiem, kuri pirmie nāk prātā, dzirdot šo vārdu salikumu – Aināru Šleseru, Aivaru Lembergu un Andri Šķēli.

Aivara Lemberga e-pasts man ir, jo ik pa laikam viņš sūta savus paziņojumus medijiem. Nosūtu lūgumu atbalstīt jaunieti, neslēpjot arī, ka plānoju par šo sagatavot rakstu. Arī Aināra Šlesera e-pastu atrast nav grūti – to pašu vēstuli ar lūgumu atbalstīt nosūtu arī viņam. Tik viegli gan man neiet ar Andri Šķēli – neizdodas interneta plašumos atrast viņa kontaktus. Tad nu nolemju viņa vietā uzrakstīt Kirovam Lipmanam – nezinu, kāpēc tieši viņam, iespējams vien tik muļķīga iemesla pēc, ka, meklējot informāciju par oligarhiem, vienubrīd meklētāja rezultātos pazibēja arī Kirova vārds. Nu tā. Nosūtu vēstuli arī Kirovam.

No 3 uzrunātajiem kungiem gan atsaucās tikai viens – Ainārs Šlesers. Ziņa ir īsa, taču tā man liek padomāt, jo nevar jau nepiekrist [nerediģēts]: “Labdien! Esmu ziedojis un turpināšu ziedot, BET, ziedošana ir individuāls un dziļi personīgs lēmums. Tādēļ nekad neesmu to izmantojis un arī turpmāk neizmantošu personīgai publicitātei. Ar cieņu Ainārs Šlesers”

Protams, šajā brīdī es mazliet nokaunos, jo skaidrs, ka tas ir personiski un man īsti nav tiesību zināt, kam un kurš ziedo.

Vēl tikai pirms raksta publicēšanas ieeju Ziedot.lv Gabriela ziedotāju sarakstā un meklētājā ierakstu šos 3 uzvārdus – Lembergs, Šlesers, Lipmans. Diemžēl nevienu no viņiem pie ziedotājiem neatrod. Nekas! Tur ir tikai tie uzvārdi, kuru īpašnieki paši ir piekrituši publiskoties. Varbūt šiem kungiem vienkārši nepatīk “zīmēties”.

Kāda ir šī stāsta morāle? Droši vien vairāk vēlos šo rakstu izmantot kā atgādinājumu, ka Gabrielam pietrūkst vēl vairāk nekā 100 000 eiro. Sadosimies rokās un palīdzēsim šo summu sarūpēt!

Ziedot var TE – portālā ZIEDOT.LV.

Iepriekš jau ziņojām, ka AS “Latvenergo” ziedojis 200 000 eiro onkoloģijas pacientu atbalstam, aģentūru LETA informēja “Ziedot.lv” komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne.

Pateicoties 200 000 eiro lielajam ziedojumam, “Ziedot.lv” varēs palīdzēt vairākiem desmitiem onkoloģijas pacientu, nosedzot daļu no nepieciešamajiem līdzekļiem zāļu iegādei. Paredzams, ka vienam pacientiem no šī būs pieejami līdz 10 000 eiro.

Arī ar vēzi sirgstošā Gabriela Mutora ārstēšanai, kam kopumā nepieciešami 483 499 eiro, tiks palīdzēts no šīs programmas. Jaunietim novirzīs 10 000 eiro ziedojumu, kas palīdzēs nosegt trūkstošo summu trešajai zāļu devai. Kopā viņam nepieciešamas piecas zāļu devas.

Ziedot.lv vadītāja sarunā ar portālu LA.LV uzsvēra, cik svarīga ir sabiedrības iesaiste šādos brīžos: “Manuprāt, ziedotāji aizvien ir tikpat atsaucīgi kā pirms desmit gadiem. Man šķiet, mēs kā sabiedrība ar katru gadu kļūstam arvien atbildīgāki. Saprotam, ka neviens cits no malas, no kādām citām valstīm, neatnāks un nepalīdzēs mūsu pašu cilvēkiem, teiksim, ar onkoloģijas medikamentiem. Domāju, ir ļoti svarīgi, ka mēs negaidām kādu ārējo atbalstu, bet esam gatavi atdot daļu no saviem ienākumiem, no savas algas vai uzņēmuma peļņas, šādai kopējai lietai. Turklāt ir ļoti svarīgi, ka dāvinājuma summai nav nozīmes. Nav lielu un mazu ziedojumu, jo visi tiek salikti kopā, tiecoties uz mērķi.”