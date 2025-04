Kādas pazīmes liecina par saslimšanu ar ar zarnu nūjiņas E. coli infekciju? Skaidro infektoloģe Ieteikt







Infektoloģe un RAKUS valdes padomniece infektoloģijas stratēģijas jautājumos Ludmila Vīksna TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja galvenās pazīmes, kas liecina par saslimšanu ar zarnu nūjiņas E. coli infekciju.

Viņa skaidro, ka slimība galvenokārt sākas ar nelielām vēdera sāpēm, īpaši nabas rajonā: ” Tad var parādīties vemšana vai šķidra vēdera izeja, tad biežāka vēdera izeja un nereti izkārnījumos ir arī asiņu piejaukums, kas ir jau ļoti nopietna pazīme,” sacīja Vīksna.

Viņa uzsvēra, ka svarīgi ir arī novērot nieru darbību, jo infekcijas izraisītājs iedarbojas uz nieru mazajiem asinsvadiņiem. “Tāpēc ir jāseko līdzi, vai bērniņam ir pietiekamā daudzumā urīns, un, ja ir asiņaina caureja, tad nekavējoties ir jāgriežas pie ārsta,” piebilda speciāliste.

Vīksna arī uzsvēra, ka ļoti augsta temperatūra šīs infekcijas gadījumā ir ļoti reti sastopama.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Latvijā šī infekcija pērn tika reģistrēta 42 gadījumos. Vidēji mēnesī tiek reģistrēti četri līdz pieci šīs infekcijas gadījumi, norāda SPKC.