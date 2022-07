Foto: Evija Trifanova/LETA

Eksperts: Līdz ar katru jaunu Rietumvalstu sankciju paketi vērojams arī klientu pieplūdums advokātu birojos







Līdz ar katru jaunu Rietumvalstu sankciju paketi Krievijai un Baltkrievijai ir vērojams arī klientu pieplūdums advokātu birojos, aģentūru LETA informēja advokātu biroja “TGS Baltic” galvenais eksperts krimināltiesību jomā Artis Kļaviņš.

Sankciju īstenošana ietekmē ne tikai subjektus, pret kuriem tās ir vērstas, bet arī tos, kuriem ir pienākums tās ievērot. Patlaban varot secināt, ka sankciju ievērošana būtiski sarežģī Latvijas uzņēmumu ikdienu, tomēr vienlaikus priecē uzņēmēju godprātīgā attieksme, cenšoties izprast pat viskomplicētākos sankciju piemērošanas aspektus, pauda Kļaviņš.

Līdz ar katru jaunu Rietumvalstu sankciju paketi ir vērojams arī klientu pieplūdums advokātu birojos. Ar sankcijām noteikto ierobežojumu paplašināšana parasti rada nepieciešamību pēc juridiskām konsultācijām, lai noskaidrotu, kā sankcijas piemērojamas, kā tās attiecas uz klienta uzņēmējdarbību, kā klientam nodrošināt sankciju ievērošanu.

Par sankciju piemērošanas juridiskajiem aspektiem interesējas gan loģistikas uzņēmumi, kuriem sankcijas liedz īstenot ierasto uzņēmējdarbību, gan celtniecības un kokrūpniecības uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuriem ir kredītsaistības Krievijas kredītiestādēs. Vislielākais slogs saistībā ar sankciju ievērošanu ir Latvijas finanšu iestādēm to klientu un darījumu skaita dēļ.

Faktiski ar sankcijām saskaras visi Latvijas uzņēmumi, kuriem ir sadarbības partneri Krievijā un Baltkrievijā, pat ja tie nav iekļauti sankciju sarakstos: sadarbība ir ļoti apgrūtināta, ja ne pat neiespējama, kredītiestādēm neveicot pārskaitījumus uz Krieviju.

Ja uzņēmumam ir stabili un nemainīgi sadarbības partneri, situācija ir vienkāršāka, taču, ja sadarbības partneri bieži mainās, ir jāvelta pietiekami lieli resursi sankciju pārkāpšanas risku vadībai.

“Vai Latvijas uzņēmumiem ir pieņemami sadarboties ar uzņēmumiem no valsts, kura īsteno agresiju pret citas valsts suverenitāti un veic kara noziegumus, – tas jau ir cits jautājums,” norādījis Kļaviņš.

“TGS Baltic” advokātu pieredze liecinot, ka lielākie izaicinājumi ir saistīti ar sankciju normatīvo aktu piemērošanu un tulkošanu.

Attiecībā uz sankciju piemērošanu nav plašu interpretācijas iespēju – ja darījumi ar konkrētu personu ir aizliegti vai ir aizliegts eksportēt noteiktas preces uz kādu valsti, tad tas ir visaptverošs aizliegums un tajā nav nekādu subjektīvi interpretējamu nosacījumu. Tomēr ne vienmēr rakstītā norma ir pietiekami viennozīmīgi tulkojama un tās piemērošana – saprotama.

“Esam konstatējuši, ka valsts iestādes dažkārt ar sankcijām saistītās tiesību normas tulko pārāk šauri un to piemērošana dažādās valstīs ir atšķirīga. Vienlaikus visi no sankciju piemērošanas izrietošie izņēmumi no valsts iestāžu puses tiek tulkoti pēc iespējas šaurākā tvērumā, savukārt subjektiem noteiktie ierobežojumi tiek tulkoti pēc iespējas plašākā tvērumā; tas ir saskaņā ar tiesību zinātnē pieņemtajām atziņām un nekādā ziņā nebūtu atzīstams par nepareizu tulkošanu,” paziņojumā presei norādījis Kļaviņš.

Kopumā juridiskās palīdzības saturs sankciju jautājumos saistīts galvenokārt ar apstākļu noskaidrošanu un izpēti – vai ir pieļaujama sadarbība ar vienu vai otru klientu, vai sankcijās aizliegta kāda darbība.

Kļaviņa skatījumā uzņēmumiem ir pietiekami laba izpratne par sankciju piemērošanu, bet pēc palīdzības uzņēmēji vēršas sarežģītos un komplicētos jautājumos, kurus pašu spēkiem nav iespējams atrisināt, it īpaši tādos gadījumos, kad darījums jau ir noslēgts un ir kādā izpildes stadijā. Šādā situācijā arī rodas sarežģīti juridiski un arī tīri praktiski jautājumi, kā to varētu tiesiski atrisināt.

Ziņas par sankciju ievērošanas pārkāpumu skaitu un apjomu ir tikai sankciju ievērošanu uzraugošo valsts iestāžu rīcībā, tomēr Kļaviņa iekšējā pārliecība ir, ka lielākā daļa uzņēmēju godprātīgi ievēro sankcijas. Pēdējā laikā arī nav dzirdēts par tiešiem un atklātiem sankciju pārkāpumu gadījumiem.

Viņaprāt, arī sankciju ievērošanas uzraudzība darbojas pietiekami efektīvi. Lielā mērā par to varam pateikties tam, ka mūsdienās darījumi notiek, maksājumus veicot caur kredītiestādēm, kuras ar savām kontrolēs metodēm būtiski apgrūtina sankciju pārkāpēju nodoma īstenošanas iespējas.