Eksperts: Mēs esam ļoti liekulīga sabiedrība – ko negribam, to neredzam! Ieteikt







Raidījumā “Kārtības rullis”, Dans Titavs, sabiedrisko attiecību kompānijas “Titava laboratorija” vadītājs, izsaka viedokli, ka latvieši ir ļoti liekulīga sabiedrība!

Reklāma Reklāma

Diskutējot TV24 raidījumā kopā vēl ar tādiem viesiem kā politologiem Filipu Rajevski un Mārtiņu Dauguli, un politisko procesu apskatnieku un rakstnieku Jurģi Liepnieku par aplokšņu algu tēmu, Dans Titavs izteicās: “Jebkurš cilvēks negrib maksāt nodokļus. Mēs vēsturiski esam gatavi zagt no valsts, tāpēc, ka ja mēs zogam no PSRS, tad viss ir kārtībā. Līdz ar to, attiecības ar cilvēku un valsti ir tādas, ka mēs joprojām esam gatavi no valsts nozagt, nesamaksāt.”

Raidījuma vadītājs Armands Puče jautāja, vai pārmaiņu laiks Latvijas politikā, ņemot vērā pēdējā laika satricinājumus, nav gaidāms?

Dans Titavs atbildēja: “Mēs, pirmkārt, esam ļoti liekulīga sabiedrība, ko mēs negribam redzēt, to mēs neredzam!”

Turpinot komentāru, viņš norādīja, ka ne par velti partijām ir melnās kases. “Kāpēc eksistē partijām melnās kases? Jo ziedot oficiāli partijām ir grēks.” Viņš ir pārliecināts, ka ļoti daudzi maksā partijām skaidrā, jo nevēlas publiskoties, lai netiktu nozākāti.

Pārmaiņas Latvijas politikā ir atkarīgas, viņaprāt, no visas sabiedrības kopumā.