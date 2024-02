Enerģētikas eksperti prognozē, cik tuvākajā laikā maksās gāze, degviela un elektrība: “Ilgākā termiņā gan mēs nevaram pateikt” Ieteikt







Līva Sila, TV24

“Ir divi faktori, kas ietekmē cenas, viens – naftas un dabasgāzes cenas pasaules tirgū un otrs – nodokļu politika,” TV24 raidījumā “Naudas cena” skaidro Eiropas Savienības enerģētikas komisārs (2004-2014) Andris Piebalgs.

“Ja par nodokļu politiku, tad viss, kas saistās ar oglekli, tur cenas aug, tas ir neapšaubāmi. No 2027.gada sākas emisijas tirdzniecības otrā fāze, tur visur cenas aug. Par naftu, kopumā prognoze ir, ka vidējā termiņā cenas aug, nav lielas cerības, ka degviela kļūs lētāka,” uzsver Piebalgs. Viņš skaidro, ka, runājot par gāzi, novērojamas lielākas svārstības un izmaiņas pasaules tirgū atstāj lielāku iespaidu gāzes tirgū.

“Skatoties uz nākamo gadu, vajadzētu būt ļoti daudz dabasgāzei tirgū, cenām vajadzētu iet uz leju. Bet ilgākā termiņā mēs nevaram pateikt, piemēram, ja Ķīna sāk masīvi pirkt dabasgāzi, tad cenas uzlido augšā. Par elektrību, tā lielā mērā ir patēriņa piedāvājuma politika, ja mēģinām nobalansēt pīķus, ja skatāmies to, ka eletroenergoefektivitāte ir lielāka, tad nevajadzētu cenām iet uz augšu, bet, manuprāt, tā ir politiski visjūtīgākā,” atzīst Piebalgs.

“Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss, izsakot prognozes par dabasgāzes cenām, saka: “Atmetot ģeopolitisko jautājumu, kas var izmainīt pilnīgi visu, redzam, ka šī brīža situācija ar dabasgāzi Eiropā ir ļoti pozitīva, krājumi ir pieteikoši, arī kaimiņvalstīs krātuves ir pilnas, kas ir labi. Tas nozīmē, ka nevajadzēs ļoti daudz gāzi, lai atjaunotu krājumus. Līdz ar to nav pieprasījuma, ja nav tik liela pieprasījuma, tad cenas slīd uz leju. Cenas ir būtiski zemākas, pašlaik nav īsti faktoru, kuri teiktu, ka cena būtu ar augšupejošu tendenci.” Bariss vēl piebilst, ka tirgus ir atvērts un “jāskatās, kurš tirgotājs dod labāku piedāvājumu, neviens nevar iepirkt lētāk, nekā vairumtirgotāji to pārdod”.

“Gāzes cena lielā mērā ir atkarīga no ģeopolitiskās situācijas. Paradoksāli skanēs,bet mums var būt papilnam gāzes Inčukalnā un it kā nav iemesls tai būt dārgai, bet tā, kā gāzes cenas mums ir piesietas pie TTF cenām Eiropas tirgū, tātad šīs cenas ietekmē to, cik mums maksās gāze,” iesaistoties diskusijā, uzsver Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Ivars Zariņš.

