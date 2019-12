Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Auniem šodien iestāsies visai dinamisks un pozitīvs periods. Ir liela iespēja atraisīt savu potenciālu un realizēt vispārdrošākās fantāzijas.

Vērsis

Jebkura sadarbība un jebkurš dialogs šodien būs ļoti veiksmīgs. Vari ieplānot tikšanās ar visdažādākajiem cilvēkiem – tev viss izdosies lieliski.

Dvīņi

Enerģijas tev būs tik daudz, ka tu varēsi to aizdot vēl kādam! Ja tu šodien spersi pirmo soli, tad daudz sasniegsi un pagūsi izdarīt visu iecerēto.

Vēzis

Nogurums un stress – tev palīdzēs atgūties pastaigas dabā. Vari nekur tālu prom nedoties – tepat piemājas parkā vai mežā. Nekas vairāk tev šodien nebūs vajadzīgs.

Lauva

Šodien tev kāds pazīstams cilvēks var palūgt pēc palīdzības. Iespēju robežās centies viņam palīdzēt – vēlāk tev tas atmaksāsies.

Jaunava

Tu šodien varēsi atrisināt daudzas problēmas. Tāpat tu vari iepazīties ar cilvēkiem, kuru kontakti tev vēlāk noderēs. Vari doties nelielā ceļojumā – tas būs veiksmīgs.

Svari

Laiks aktivizēt savu enerģiju un izmantot to – šodien ļoti veiksmīgs būs viss, kas saistīts ar finansēm.

Skorpions

Šis laiks ir labvēlīgs iegādāties nekustamo īpašumu, parakstīt īres līgumu vai iegādāties dažādas lietas mājoklim. Tāpat šī būs ļoti veiksmīga diena, ko pavadīt kopā ar bērniem un ģimeni.

Strēlnieks

Šis periods tev būs labvēlīgs naudas jautājumos, taču izmanto to pareizi. Tavs galvenais uzdevums nav naudu meklēt vai censties to papildus nopelnīt, bet īstajā brīdī rīkoties. Ja uzmanīgi vērosi apstākļus, nepalaidīsi to garām.

Mežāzis

Mežāžiem šis periods var būt ļoti labvēlīgs darba jautājumos. Tu vari sagaidīt kādu vilinošu piedāvājumu vai priekšnieku atbalstu kādam lielam projektam, ko tu esi iecerējis.

Ūdensvīrs

Šī diena var izrādīties ļoti piesātināta: dažādas tikšanās, braucieni, idejas. Tiesa, arī grūtības var atgadīties: ņem vērā, ka strīdus jautājumus nepieciešams atrisināt, nevis noklusēt.

Zivis

Tevi gaida spilgta, radoša un interesanta diena. Ja tu izmantosi savu intuīciju un pieredzi – tevi gaida ievērojama veiksme.