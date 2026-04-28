"Sākumā viss mierīgi, bet tad…" Rajecka par nepatīkamu pieredzi sabiedriskajā transportā
“Tas ir ļoti izdevīgi, ērti un reizēm arī interesanti,” tā par braukšanu sabiedriskajā transportā izsakās visiem zināmā mūziķe Olga Rajecka, vēstīts žurnālā “Jauns&Privāts”.
Izrādās, ka dziedātāja pēdējā laikā aizvien biežāk priekšroku dod tieši sabiedriskajam transportam, taču, ņemot vērā Olgas popularitāti, braucieni mēdz izvērsties piedzīvojumiem pilni.
Lai arī biežāk gadoties sastapt cilvēkus, kuri Olgu labprāt uzcienā ar kaut ko garšīgu vai pasniedz dāvanu, dziedātājai ir gadījies arī nonākt nepatīkamās situācijās.
Tā lamādamās, tante stūmās tieši uz manu pusi! Kādu brīdi turējos, cietos un valdījos… Man toreiz bija galvā kepons, un, kad jau vairs negribēju šo nekaunību paciest, pacēlu galvu un viņai pateicu, ka vispār man arī ir jau pāri 60,” pieredzē dalās Olga Rajecka.