Ja nekas nemainīsies, pastāv risks, ka rudenī var apstāties pasažieru pārvadājumi sabiedriskajā transportā 0

0:05, 7. maijs 2026
Ziņas Latvijā

TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents, brīdina, ka degvielas cenu kāpuma ietekme nozarei nav īstermiņa problēma.

Viņš norāda, ka jau kopš marta pārvadātāji katru mēnesi cieš ap 700 tūkstošu eiro papildu zaudējumus, ko rada Tuvo Austrumu konflikta ietekme uz degvielas cenām. Situāciju pasliktina arī tas, ka daļā ilgtermiņa līgumu izmaksu pieaugums netiek kompensēts.

Ja tuvākajos mēnešos netiks rastas izmaiņas līgumos, īpaši attiecībā uz cenu indeksāciju, rudenī pastāv risks, ka pasažieru pārvadājumi var tikt būtiski ierobežoti vai pat apstāties. Pašlaik pārvadātāji valsts pasūtījumus lielā mērā nodrošina uz sava rēķina.

