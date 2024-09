“Es nevaru iedomāties startēt kopā ar slepkavām,” atzīst Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Apine Ieteikt







Uzreiz pēc atgriešanās Latvijā no parolimpiskajām spēlēm Parīzē, Liene Apine, Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre un Latvijas paralimpiskā sporta centra projekta vadītāja, viesojās TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

Reklāma Reklāma

Runājot par to, ka spēlēs bija iespēja startēt arī sportistiem no agresorvalsts, Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre norādīja, ka šajā sakarā piedzīvoja lielu vilšanos savos Eiropas kolēģos, kas to pieļāva.

“Kad Starptautiskā Paralimpiskā komiteja Bahreinā pieņēma lēmumu, ka ļaus krieviem un baltkrieviem startēt paralimpiskajās spēlēs “neitrālā” statusā, tad Latvija bija pirmā valsts, kura izteica aicinājumu Eiropas Parlampiskajai komitejai sanākt uz īpašu Ģenerālo asambleju un lemt par to, ka Eiropa kopumā varētu boikotēt šīs spēles, ja tur tiešām būs krievi un baltkrievi.

Un martā patiešām notika šī Ģenerālā asambleja šeit, Rīgā. Man jāatzīst, ka es vīlos savos Eiropas kolēģos, jo es ieraudzīju tās bailes, nevis nesapratni, bet bailes atklāti pateikt – jā, mēs esam gatavi boikotēt. Jo aiz visa stāv nauda, bailes un drosmes trūkums nostāties taisnīguma pusē,” atklāti savās sajūtās dalās Apine.

“Pavisam skumji bija skatīties arī to, ka pat ukraiņi – Ukrainas Paralimpiskā un arī Olimpiskā komiteja nespēja skaidri pateikt – mēs nebrauksim! Man tas liktos ļoti dabiski, jo es nevaru iedomāties startēt kopā ar slepkavām. Diemžēl tā saucamie “neitrālie” tur bija. Paralimpiskās spēlēs pat daudz vairāk nekā olimpiskajās spēlēs. Par laimi, mūsu sportistiem nebija jāsacenšas ar šiem… man gribas teikt – slepkavām!”

Kā atzina Apine, fakts, ka krievu sportisti bija spēlēs, neradīja labu gaisotni. “Bija skumji, bija tāda liekulības sajūta, un to mēs pārrunājām arī ar kolēģiem, jo īpaši ar Ukrainas Paralimpiskās komitejas prezidentu, kurš neslēpa neizpratni, kā piemēram, Amerikas Savienotās Valstis var vispār ignorēt šo faktu, neizsakot savu viedokli vai pieļaut, ka tāda situācija ir radusies.”





























Parīzes paralimpisko spēļu divu zelta medaļu ieguvējs paraiejādē parasportists Rihards Snikus piedalās Latvijas paralimpiešu svinīgajā sagaidīšanā pie Brīvības pieminekļa.