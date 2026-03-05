“Es nodošu šī cilvēka telefona numuru un adresi Ukrainas bruņotajiem spēkiem,” Zelenskis nolēmis vērsties pret Orbānu 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicis cerību, ka Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pārtrauks bloķēt Eiropas Savienības lēmumu par 90 miljardu eiro kredīta piešķiršanu Ukrainai. Šī palīdzība ir daļa no ES ilgtermiņa atbalsta programmas valsts aizsardzības un atjaunošanas vajadzībām, kas kļuvusi kritiski svarīga, ņemot vērā karadarbību Ukrainā, vēsta “Unian”.
Zelenskis norādījis, ka šo finanšu instrumentu bloķēšana ir saistīta ar vienu cilvēku ES – konkrēti, Ungārijas premjerministru. “Mēs ceram, ka viena persona Eiropas Savienībā nebloķēs 90 miljardus vai pirmo 90 miljardu daļu un ka Ukrainas karavīriem būs ieroči. Pretējā gadījumā mēs nodosim šī cilvēka adresi un telefona numuru mūsu bruņotajiem spēkiem, mūsu puišiem, lai viņi viņam piezvana un sazinās ar viņu savā valodā,” uzsvēra Ukrainas prezidents.
Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko norādījusi, ka, neraugoties uz aktuālo situāciju Tuvajos Austrumos, signāli par ES finansiālo atbalstu Ukrainai nav mainījušies.
“Attiecībā uz Ukrainas atbalsta fondu vai citām Eiropas programmām mēs neesam saņēmuši nekādus signālus no mūsu Eiropas partneriem. Mūsu uzdevums ir ieviest un pieņemt šos likumus un šos Ministru kabineta noteikumus, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu,” uzsvēra Sviridenko.
Turklāt, pēc Zelenska teiktā, 90 miljardu eiro jautājums būtu jāatrisina nākamajā ES līderu sanāksmē, kas paredzēta 19.-20. martā. Zelenskis atbildēja uz Ungārijas nodomu bloķēt 90 miljardu eiro piešķiršanu Ukrainai, līdz tiks atjaunots naftas cauruļvads “Družba”, pa kuru Ungārija vēlas saņemt Krievijas naftu.
“Mēs saprotam, ka mums nav alternatīvas šai naudai. Mēs saprotam, ka šo naudu bloķē viena persona. Oficiāli šeit nav nekādu noslēpumu. Oficiāli, kā jau teicu, man bija sarunas ar ES. Un viņi man teica, ka Ukrainai ir jāpaziņo datums savu spēju ieviešanai un jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu šī datuma paziņošanu. Šodien šis datums tika paziņots. Mums, kā teica Korecka kungs, nepieciešams apmēram pusotrs mēnesis, lai iegūtu tehniskās iespējas. Manuprāt, es vienkārši neesmu pārliecināts, ka ar to šai personai pietiek,” sacīja Zelenskis.
Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, Ungārijas bloķēšana 90 miljardu eiro aizdevumam ir saistīta ar Ungārijas parlamenta vēlēšanu procesu. “Taču mēs respektējam ES un saprotam viņu nostāju. Viņi teica, ka gaida datumu, un mēs šo datumu esam noteikuši. Mēs gaidām ceturtdienu (pēc divām nedēļām) Jautājums tiks izlemts tur. Domāju, ka tas būs 19. martā. Eiropadomes sanāksme notiks 19. martā. Mēs paļausimies uz pozitīvu lēmumu,” uzsvēra Zelenskis.