E-veselībā jauna kārtība nosūtījumiem! Pacientiem tas nav saprotami un šķiet sarežģīti 0
Nosūtījumu sistēmā ļaudis sagaida jaunums. Tagad e-nosūtījumiem būs derīguma termiņš – 3 mēneši. Pacientiem gan nav līdz galam saprotams šis jauninājums.
“Skati savus e-nosūtījumus E-veselības sistēmā (eveseliba.gov.lv) sadaļā “E-nosūtījumi” un pārliecinies, vai neesi nokavējies pierakstīšanos pie ārsta. Jaunajiem e-nosūtījumiem ir noteikts 3 mēnešu derīguma termiņš. Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar E-veselības Atbalsta dienestu: 67 803 300 vai [email protected],” vietnē “Threads” paziņots Latvijas E-veselības portāla profilā.
Tomēr ļaudis ir neizpratnē par jauno kārtību. Lielākais sašutums ir par īso nosūtījumu termiņu. Piemēram, kāda sieviete norāda: “Kā es trīs mēnešu laikā varu pierakstīties pie ārsta, ja prognozējamā gaidīšanas rinda ir 1 gads un 9 mēneši? Jeb es kaut ko nesaprotu…”
Ļaudis izmanto iespēju un izsaka jautājumus vai sašutumu arī par citām ar šo saistītām tēmām. Jāatzīst, ka E-veselības portāla (Portāls) profils ir aktīvi darbojies, atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem komentāru sadaļā. Paskatīsimies, kas tur lasāms.
Andai interesē tēma par “Datamed”: “Šis man šķiet saprotami, bet no sirds nesaprotu, kāpēc iedzīvotājiem piekļuve medicīnas izmeklējumiem “Datamed” ir maksas pakalpojums. Jā, ir pāris mēnešu termiņš, kurā tie pieejami bez maksas, bet pēc tam maksa ir astronomiska. Dažreiz vajag gadu un vairāk, lai savāktu visu kopā un dotos uz konsultāciju.”
Latvijas E-veselības portāla profila pārstāvji skaidro, ka tas ir tāpēc, ka “Datamed” ir privāts pakalpojuma sniedzējs, kurš pats nosaka savu pakalpojumu cenas. Izmeklējumu rezultāti bez maksas pieejami arī E-veselības portālā.
Savukārt Baiba vērš uzmanību uz 3 mēnešu termiņa jaunumu: “Negribētos jau piekasīties, bet “Pieraksties pie ārsta 3 mēnešu laikā” nebūs gluži tas pats, kas “e-nosūtījumiem ir noteikts 3 mēnešu derīguma termiņš”. Pierakstīties pie ārsta es varu tajā pašā stundā, kad izrakstīts nosūtījums. Kad būs (it īpaši – valsts apmaksāta) vizīte, pilnīgi cits jautājums.”
Portāla pārstāvji skaidro Baibai, ka jaunajiem e-nosūtījumiem derīguma termiņš ir noteikts ar mērķi veicināt savlaicīgu pierakstīšanos uz nepieciešamo pakalpojumu. Tas nozīmē, ka trīs mēnešu laikā no nosūtījuma izrakstīšanas brīža ir jāveic pieraksts. Ja šajā periodā tas netiek izdarīts, e-nosūtījums zaudē spēku un vairs nav izmantojams.
Savukārt, ja pieraksts tiek noformēts trīs mēnešu laikā, nosūtījuma derīgums tiek “iesaldēts”. Tas nodrošina, ka situācijās, kad vizīte tiek pārcelta vai atcelta, nosūtījumu joprojām var izmantot atkārtotam pierakstam un pacientam nav nepieciešams vērsties pie ārsta, lai saņemtu jaunu dokumentu.
Vienlaikus Ilze vērš uzmanību uz vēl kādu niansi. Viņa jautā: “Kāpēc izmantotie nosūtījumi nearhivējas, neatzīmējas kā izpildīti? Vai, ja nosūtījums realizēts, izmantojot maksas pakalpojumu, tas paliek “neizmantots”? Vai nevajadzētu kaut kā reģistrēt – izmantots, gaidot valsts rindā, izmantots 100% maksas pakalpojuma rindā?”
Kā norāda Portāla pārstāvji, arī šis tiek uzlabots. Ikviens e-nosūtījums – neatkarīgi no tā, vai tas ir izmantots vai nē, – pēc derīguma termiņa beigām automātiski tiks arhivēts. Pašlaik pārejas periodā ārstniecības iestāžu reģistratori kūtri maina e-nosūtījumu statusus E-veselībā no “Aktīvs” uz “Pierakstīts” vai “Izpildīts”.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!