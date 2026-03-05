Vladimirs Putins
Kā tad tā?! Putins nu draud arī draugaļām Fico un Orbānam atstāt tos bez krievu labumiem 14

8:34, 5. marts 2026
Krievijas prezidents Vladimirs Putins pēc tikšanās ar Ungārijas ārlietu ministru Pēteru Sijārto pauda, ka Krievijai varētu būt izdevīgāk pašai pārtraukt gāzes piegādes Eiropas valstīm jau tagad, nevis gaidīt, kamēr stāsies spēkā ES maksimālās sankcijas pret Krievijas gāzi, par to raksta plašāk portālā Dialog.ru.

Putins atgādināja, ka pēc mēneša Eiropa plāno ieviest jaunus ierobežojumus Krievijas gāzes importam, tostarp sašķidrinātajai dabasgāzei (LNG), un pilnībā pārtraukt degvielas importu no Krievijas līdz 2027. gadam.

Viņš retoriski vaicāja: “Vai Krievijai nav izdevīgi jau tagad pārtraukt gāzes piegādes Eiropas valstīm un pāriet uz ‘tirgu atvēršanu’?”

Putins uzsvēra, ka šim solim nav politisku motīvu, un lēmums vēl nav pieņemts – tas esot tikai “skaļas pārdomas”. Tomēr tas izklausās kā klasisks spiediena elements, jo Krievija vēlas saglabāt ietekmi uz Eiropu caur enerģētiku.

Eiropas Savienības dalībvalstis janvārī vienojās par pakāpenisku pilnīgu Krievijas gāzes importa aizliegumu līdz 2027. gadam. Pret šo lēmumu balsoja Ungārija un Slovākija, kas joprojām saņem Krievijas gāzi pa TurkStream cauruļvadu (caur Melno jūru un Turciju).

Ja Putins īstenos draudus, tieši šīs valstis paliks bez gāzes agrāk – pēc Kremļa lēmuma, nevis ES grafika.

Tāpat Putins apsūdzēja Ukrainu, ka tā gatavojas TurkStream gāzesvada (un arī Blue Stream) sabotāžai ar “atsevišķu Rietumu izlūkdienestu” palīdzību. Pēc viņa teiktā, Krievija jau “informējusi” Turciju par šiem draudiem.

