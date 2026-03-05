Zviedrija zina ko vairāk? Šīs valsts iedzīvotājiem dotas īpašas instrukcijas “visādiem gadījumiem” 0
Saskaņā ar Zviedrijas centrālās bankas (Riksbank) ieteikumiem, kas publicēti vietnes Bloomberg rakstā, visiem pieaugušajiem Zviedrijas iedzīvotājiem vajadzētu turēt mājās skaidru naudu aptuveni vienas nedēļas vajadzībām, lai krīzes vai kara gadījumā varētu iegādāties pārtiku, zāles un citas pirmās nepieciešamības preces.
Galvenie ieteikumi no Riksbank – pieaugušajam ieteicams turēt aptuveni 1000 zviedru kronas (ap 110 USD) skaidrā naudā mazās nominālvērtībās; papildus jābūt vairākām bankas kartēm no dažādiem izdevējiem; regulāri jāizmanto vietējais tiešsaistes maksājumu serviss Swish.
Riksbank uzsvērusi, ka sabiedrība ir svarīga Zviedrijas kopējās aizsardzības sastāvdaļa un ka iedzīvotāju sagatavotība maksājumiem dažādās situācijās ir būtiska nacionālās gatavības stiprināšanai.
Ieteikums ir daļa no plašākas krīzes sagatavošanās stratēģijas, kas ietver arī valdības brošūru “In Case of Crisis or War” (Ja krīze vai karš).
Rakstā norādīts, ka Zviedrija, kas ilgstoši virzījās uz bezskaidras naudas sabiedrību, tagad atgriežas pie skaidras naudas kā drošības mehānisma, jo digitālie maksājumi var tikt traucēti elektrības, interneta vai maksājumu sistēmu problēmu dēļ.
Šis ir pirmais tiešais Riksbank ieteikums iedzīvotājiem par fiziskās naudas krājumiem krīzes situācijām. Līdzīgi ieteikumi par skaidras naudas krājumiem mājās ir izplatīti arī citās Ziemeļvalstīs (Somijā, Norvēģijā), kur uzsver, ka skaidra nauda ir kritiski svarīga, ja digitālie maksājumi uz laiku nav pieejami.