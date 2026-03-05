Valdība piešķir 752 000 eiro valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no AAE 2
Valdība ceturtdien ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), noskaidroja aģentūra LETA.
Ņemot vērā drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, Ārlietu ministrijai (ĀM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem AS “Air Baltic Corporation” organizētus repatriācijas reisus un evakuāciju no attiecīgā reģiona.
Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas un evakuācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām.
Tāpat valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums biļetes iegādei “Air Baltic Corporation” organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro.
ĀM norāda, ka viena aviācijas reisa kopējās izmaksas, pamatojoties uz “Air Baltic Corporation” sniegto informāciju, plānotas aptuveni 150 000 eiro, rēķinot, ka vienā avio reisā varētu būt 150 personas, vidēji vienas personas transporta izdevumi varētu maksāt ap 1000 eiro.
Patlaban tiek plānots nodrošināt līdz pieciem repatriācijas avioreisiem, bet nepieciešamības gadījumā, nepārsniedzot kopējo finansējuma apmēru, var tikt nodrošināti arī vairāki reisi.
Attiecībā uz sauszemes transporta izmantošanu patlaban tiek rēķināts, ka vienas personas transporta izdevumi varētu veidot ap 50 eiro, paredzot to 40 personām, kopā par vienu sauszemes reisu veidojot 2000 eiro.
SM kā “Air Baltic Corporation” kapitāldaļu turētājam uzdots pārliecināties, ka uzņēmuma piedāvātā pakalpojuma cena repatriācijas reisam atbilst faktiskajām izmaksām un nepārsniedz piedāvājumu citiem līdzvērtīga pakalpojuma saņēmējiem.
Kopējie izdevumi 752 000 eiro apmērā tiks segti no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka ĀM Konsulārajā reģistrā uz 4. martu bija reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no AAE.
28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza savas gaisa telpas, bet 4. martā sāka tās daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu.