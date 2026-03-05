Desmit Eiropas valstis, tostarp Latvija, parakstījušas memorandu – tas saistīts ar iedzīvotāju masveida evakuāciju 0
Zviedrija un vēl deviņas Eiropas valstis parakstījušas memorandu par sadarbību civilās aizsardzības jomā. Dokuments paredz sagatavošanos iedzīvotāju masveida evakuācijai pāri robežām kara vai liela mēroga krīzes gadījumā.
Trešdien, 4. martā, Zviedrijas Aizsardzības ministrija paziņoja par memoranda parakstīšanu starp desmit Eiropas valstīm – Dāniju, Igauniju, Somiju, Vāciju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Poliju un Zviedriju, ziņo Dialog.ua, atsaucoties uz Zviedrijas ziņoto.
Dokumenta galvenais mērķis ir izstrādāt praktiskus mehānismus cilvēku pagaidu pārvietošanai pāri sauszemes robežām kara vai liela mēroga krīzes gadījumā. Plānošana ietver transporta organizēšanu, robežkontroles jautājumus, evakuācijas koridoru izveidi, kā arī iedzīvotāju uzņemšanas un reģistrācijas organizēšanu.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu aizsardzībai.
Zviedrijas paziņojumā tika uzsvērts, ka Krievijas kara pret Ukrainu pieredze parādīja, cik kritiski svarīgi ir iepriekš sagatavoti evakuācijas mehānismi. Šādi pasākumi ļauj vienlaikus nodrošināt civiliedzīvotāju drošību un saglabāt aizsardzības sistēmu stabilitāti.
Zviedrijas civilās aizsardzības ministrs Karls Oskars Bolins norādīja, ka reģiona valstis kā kaimiņi un NATO dalībvalstis drošības jautājumos ir savstarpēji atkarīgas. Pēc viņa teiktā, memoranda parakstīšana atspoguļo vēlmi padziļināt sadarbību un stiprināt kopējo gatavību iespējamajiem draudiem.