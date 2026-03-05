Viņš ir parādā valstij prāvu naudas summiņu! Publicistu Lapsu apsūdz par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 0
Rīgas tiesas apgabala prokuratūra cēlusi apsūdzību publicistam Lato Lapsam par izvairīšanos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nomaksas 27 795 eiro apmērā, noskaidroja aģentūra LETA.
Neminot personas vārdu un uzvārdu, prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka apsūdzētais, mantkārīgu motīvu vadīts, nolēma slēpt savus sniegtos pakalpojumus un no tiem gūtos ar IIN apliekamos ienākumus, lai izvairītos no nodokļa nomaksas.
No 2018. gada 28. septembra līdz 2021. gada 22. jūnijam apsūdzētais, nolūkā maskēt personām sniegtos pakalpojumus, izmantoja mākslīgi izveidotu darījumu ķēdi, skaidro prokuratūrā.
Ar šīs ķēdes palīdzību tika organizēta darījumu apmaksa un izpilde, iesaistot sešas komercsabiedrības, kuru vārdā formāli sniegti pakalpojumi, daļu no tiem maskējot kā juridiskos pakalpojumus un mediju monitoringu, lai gan faktiski apsūdzētais par minēto samaksu sagatavoja publikācijas un nodrošināja to publicēšanu interneta vietnē.
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi apstiprina, ka, izmantojot minēto darījumu ķēdi, apsūdzētais sniedza pakalpojumus par kopējo vērtību 276 765,12 eiro, kopumā izpildot 60 darījumus, norāda prokuratūrā.
Viņš no 2018. gada 6. jūlija līdz 2021. gada 15. decembrim guva ar IIN apliekamus ienākumus ne mazāk kā 97 068 eiro apmērā. Minētos ienākumus viņš nenorādīja savās gada ienākumu deklarācijās par taksācijas periodiem no 2018. gada līdz 2021. gadam. Tādējādi netika aprēķināts un valsts budžetā nomaksāts IIN, nodarot valstij zaudējumus 27 795,24 eiro apmērā.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.