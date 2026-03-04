Mirbahs: Vai mēs esam pamodušies? Vai tiešām mēs nesaprotam, ka šis ir pēdējais brīdinājums? 0

LA.LV
0:07, 5. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Ņemot vērā pasaulē valdošo ģeopolitisko situāciju un draudus, ko rada Krievija, kā arī Rietumu neviennozīmīgo iesaisti Ukrainas konfliktā, NATO Multinacionālās divīzijas štāba priekšnieka vietnieks Aivis Mirbahs TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izmantoja spilgtu salīdzinājumu – britu parunu par vardi.

Kokteilis
Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes
“Prigožinam bija taisnība par visiem 200%!” Putina uzsāktā kara atbalstītāji sākuši mest kažoku uz otru pusi
“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu
Lasīt citas ziņas

Viņš atgādināja stāstu par vardi, kas ielikta katlā ar ūdeni. Ūdenim pakāpeniski sasilstot, varde nepamana briesmas un neizlec no katla, līdz zaudē samaņu. Šo līdzību Mirbahs izmantoja, lai raksturotu sabiedrības un Rietumvalstu reakciju uz pakāpenisku drošības situācijas pasliktināšanos.

Kā piemērus viņš minēja vairākus būtiskus brīdinājuma signālus – Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzstāšanos Minhenes drošības konferencē, Krimas aneksiju, karadarbību Donbasā, kā arī notikumus Gruzijā. Pēc viņa domām, tie bijuši skaidri indikatori, kas liecināja par Krievijas agresīvo kursu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Kas šoreiz iemūžināts Sedas purvā? Lapsa cīnās ar “noslēpumainu pretinieku”, vientuļnieks lūsis un rosīgais ūdrs
Veselam
Daudzi šādi ēd katru dienu! Uztura speciālisti nosauc 5 visbīstamākās ēdienu kombinācijas
Kokteilis
Vilis Krištopans, atzīmējot kāzu 47 gadadienu, publicē attēlu no jaunības dienām

Mirbahs uzdeva retorisku jautājumu – ko vēl mums vajag, lai pamostos?

Pievienotajā video viņš plašāk skaidro šīs paralēles un runā par reālās dzīves indikācijām, kuras, viņaprāt, ilgstoši nav tikušas pienācīgi novērtētas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Būs vai nebūs bizness, redzēsim! Putins pieiet klusi Trampam “no mugurpuses” ar pasakainiem solījumiem
“Eiropa cietīs no lietām, ko mēs pat iedomāties nevaram!” Vācu komandiera baisais brīdinājums, skatoties uz Putinu
115 statistikas rādītāji vairs netiek atjaunināti – pat dati par pārtiku klasificēti. Ko Kremlis slēpj?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.