Mirbahs: Vai mēs esam pamodušies? Vai tiešām mēs nesaprotam, ka šis ir pēdējais brīdinājums? 0
Ņemot vērā pasaulē valdošo ģeopolitisko situāciju un draudus, ko rada Krievija, kā arī Rietumu neviennozīmīgo iesaisti Ukrainas konfliktā, NATO Multinacionālās divīzijas štāba priekšnieka vietnieks Aivis Mirbahs TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izmantoja spilgtu salīdzinājumu – britu parunu par vardi.
Viņš atgādināja stāstu par vardi, kas ielikta katlā ar ūdeni. Ūdenim pakāpeniski sasilstot, varde nepamana briesmas un neizlec no katla, līdz zaudē samaņu. Šo līdzību Mirbahs izmantoja, lai raksturotu sabiedrības un Rietumvalstu reakciju uz pakāpenisku drošības situācijas pasliktināšanos.
Kā piemērus viņš minēja vairākus būtiskus brīdinājuma signālus – Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzstāšanos Minhenes drošības konferencē, Krimas aneksiju, karadarbību Donbasā, kā arī notikumus Gruzijā. Pēc viņa domām, tie bijuši skaidri indikatori, kas liecināja par Krievijas agresīvo kursu.
Mirbahs uzdeva retorisku jautājumu – ko vēl mums vajag, lai pamostos?
Pievienotajā video viņš plašāk skaidro šīs paralēles un runā par reālās dzīves indikācijām, kuras, viņaprāt, ilgstoši nav tikušas pienācīgi novērtētas.