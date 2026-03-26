Esi kādreiz “slepeni” ielicis somiņā viesnīcas mazo šampūniņu? Drīz tas vairs nebūs iespējams 12
ES (Eiropas Savienība) aizliedz vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus viesnīcās un restorānos, īpaši dušas želeju un šampūnu iepakojumus. Lēmumu pieņēma ES amatpersonas, kuru mērķis ir samazināt un galu galā pilnībā izskaust vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu izmantošanu viesmīlības nozarē, informē ārzemju medijs.
Mērķis ir panākt, lai viesnīcas un restorāni aizstātu individuālos iepakojumus ar pie sienas stiprināmiem dozatoriem, kurus var uzpildīt no atkārtoti uzpildāmiem traukiem.
Savukārt restorānos paredzēts izmantot tikai oriģinālo iepakojumu tādiem produktiem kā mērces un garšvielas, raksta “The Portugal News”.
Izmaiņas nebūs tūlītējas, taču paredzams, ka līdz 2030. gadam iestādes vairs nevarēs piedāvāt vienreizlietojamus iepakojumus. Pagaidām, sākot ar 12. augustu, jaunie noteikumi tiks ieviesti pakāpeniski, kamēr dalībvalstis pielāgosies jaunajai politikai un sistēmām.
Šī lēmuma mērķis ir palielināt produktu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kas vienlaikus palielinās arī ražotāju atbildību samazināt plastmasas daudzumu visā Eiropas Savienībā.
Ceļotājiem ieteicams sākt ņemt līdzi savus tualetes piederumus vai, ja tas nav iespējams, pirms ceļojuma pārbaudīt, kādi produkti tiek nodrošināti viesnīcās, lai laikus sagatavotos, jo paredzams, ka drīzumā mainīsies nozares ierastā prakse.