Elektriskās tējkannas bīstamība: mikroplastmasa nemanāmi nonāk tavā tasītē 0
Katru dienu mēs vārām ūdeni tējai vai kafijai, reti kad aizdomājoties par to, kāda veida trauku izmantojam. Tomēr ķīmiķi ceļ trauksmi: populārās elektriskās tējkannas karstā ūdenī var izdalīt miljoniem mikroskopisku daļiņu, kas kopā ar dzērieniem nonāk mūsu organismā.
Veselības apdraudējums
Problēma slēpjas materiālā, no kura tiek izgatavotas dažas elektriskās tējkannas. Tā bieži vien ir zemas kvalitātes plastmasa vai nesertificēti modeļi. Augstas temperatūras ietekmē plastmasa pakāpeniski sadalās, ūdenī izdalot mazus fragmentus.
Neredzamas daļiņas
Šos mikroskopiskos fragmentus sauc par mikroplastmasu – plastmasu, kuras izmērs ir mazāks par 5 milimetriem. Lai gan tā nav redzama ar neapbruņotu aci, zinātniskie pētījumi apstiprina tās klātbūtni verdošā ūdenī.
Mikroplastmasa veidojas, kad lielāki plastmasas izstrādājumi sadalās karstuma, ķīmisku un fizikālu faktoru ietekmē, un tās forma un sastāvs atšķiras atkarībā no izejmateriāla.