Esi piesardzīgs! 16 nāvējoši bīstamas lietas, kas atrodamas teju katra mājās
Mājas parasti uzskatām par drošāko vietu, taču patiesībā tajās ir daudz potenciālu risku. Daļa no tiem ir acīmredzami, bet citi – paslēpti ikdienas priekšmetos, kurus lietojam bez aizdomām.
1. Veļas žāvētāji
Veļas žāvētāji var būt bīstami ne tikai bērniem, kuri fiziski var tajos ielīst, bet arī visai mājsaimniecībai ugunsgrēka riska dēļ. Ja netiek regulāri tīrīts pūku filtrs, uzkrājas viegli uzliesmojošs materiāls. Tāpat problēmas var rasties, ja ierīce novietota pārāk tuvu sienai un tiek traucēta gaisa plūsma. Tas var izraisīt pārkaršanu un pat ugunsgrēku.
2. Pagarinātāji
Nekvalitatīvi vai bojāti pagarinātāji ir ļoti uzliesmojoši un var izraisīt īssavienojumu. Lēti pagarinātāji bieži nespēj izturēt lielu slodzi, īpaši, ja pie tiem pieslēgtas vairākas ierīces. Bojātu vadu gadījumā risks ievērojami pieaug, tāpēc tos nekavējoties jāmaina.
3. Gaisa mitrinātāji
Gaisa mitrinātāji var uzlabot mikroklimatu, taču, ja tie netiek regulāri tīrīti, tajos var veidoties pelējums un baktērijas. Ieslēdzot ierīci, šīs daļiņas nonāk gaisā, ko ieelpojam, radot risku elpceļu slimībām.
4. Logi
Neaizsargāti logi ir īpaši bīstami bērniem, jo pastāv kritiena risks. Drošības režģi var palīdzēt, taču tiem jābūt ar avārijas atvēršanas funkciju. Tāpat svarīgi nepārvietot mēbeles pie logiem, lai bērni nevarētu uz tām uzkāpt.
5. Kāpnes
Kritieni pa kāpnēm ir viens no biežākajiem sadzīves negadījumiem. Nepietiekams apgaismojums, slidenas virsmas vai margu trūkums palielina risku. Ģimenēs ar bērniem ieteicams uzstādīt drošības vārtiņus.
6. Balinātājs
Balinātājs ir ļoti spēcīga ķīmiskā viela. Tā var izraisīt smagus iekšējos bojājumus, ja tiek norīta, kā arī kairināt elpceļus un ādu. Ilgstoša iedarbība var palielināt elpošanas slimību risku.
7. Nepiedegošie trauki
Nepiedegošo pannu pārklājums, īpaši pārkarsējot, var izdalīt kaitīgas gāzes. Šīs vielas ir saistītas ar dažādiem veselības riskiem, tostarp elpošanas problēmām un ilgtermiņā – nopietnākām slimībām.
8. Plītis
Virtuve ir viena no bīstamākajām vietām mājā, īpaši bērniem. Apdegumi rodas bieži, ja bērni tiek atstāti bez uzraudzības. Karstas virsmas un šķidrumi var izraisīt nopietnas traumas.
9. Vannas
Pat neliels ūdens daudzums var būt bīstams maziem bērniem. Noslīkšanas risks vannā ir reāls, ja bērni netiek uzraudzīti pat īsu brīdi. Tāpēc vienmēr nepieciešama pieaugušo klātbūtne.
10. Ziemassvētku eglītes
Sausas dabīgās eglītes ir ļoti viegli uzliesmojošas. Arī mākslīgās eglītes var degt, lai gan retāk. Nepareiza elektroinstalācija vai lampiņas var izraisīt ugunsgrēku.
11. Plakanā ekrāna televizori
Mūsdienu televizori ir plāni un var būt nestabili. Ja tie nav droši piestiprināti, tie var apgāzties, īpaši, ja bērni mēģina uz tiem uzkāpt vai aiztikt.
12. Tualetes tīrīšanas līdzekļi
Šie līdzekļi satur spēcīgas skābes, kas var izraisīt ādas un acu apdegumus. Sajaucot tos ar citiem tīrīšanas līdzekļiem, var rasties toksiskas reakcijas.
13. Gultas ar paceļamu mehānismu
Šādas gultas ir praktiskas, taču, ja mehānisms bojājas, pastāv nosmakšanas risks. Atvērtā stāvoklī tās var būt bīstamas, īpaši bērniem.
14. Lobās krāsa
Vecākās mājās krāsa var saturēt svinu. Ja tā lobās, daļiņas nonāk gaisā un var tikt ieelpotas, izraisot saindēšanos, īpaši bērniem un grūtniecēm.
15. Grāmatu plaukti
Nestabili plaukti var apgāzties, ja bērni mēģina uz tiem kāpt. Tas var radīt nopietnus savainojumus gan krītot, gan plauktam uzgāžoties virsū.
16. Spilveni
Netīri spilveni var uzkrāt sēnītes un alergēnus. Tas var izraisīt alerģijas, astmu un citas elpošanas problēmas, īpaši ilgtermiņā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.