Tos lieto miljoniem cilvēku: 5 pārtikas produkti, kas bojā sirds veselību
Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis pasaulē, tāpēc to profilaksē īpaša nozīme ir sabalansētam uzturam. Lai samazinātu šo slimību risku, ieteicams ierobežot noteiktu pārtikas produktu lietošanu, jo tie var negatīvi ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu.
Amerikāņu siers
Piemēram, Amerikāņu siers ir stipri pārstrādāts produkts, kas satur lielu daudzumu nātrija un piesātināto tauku. Nātrijs var paaugstināt asinsspiedienu, savukārt piesātinātie tauki veicina holesterīna līmeņa paaugstināšanos un artēriju nosprostošanos. Regulāra šāda siera lietošana var palielināt sirds slimību attīstības risku, īpaši, ja uzturā jau ir daudz sāls saturošu produktu.