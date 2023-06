Attālinātā darba sekas

FOTO. Pietūkušas acis, kupris: groteskais modelis atklāj, kā attālinātie darbinieki izskatīsies pēc 70 gadiem







Lai gan darbs no mājām kādreiz bija reta iespēja, miljoniem cilvēku pēc Covid-19 pandēmijas tas ir kļuvis par normu. Taču groteskais modelis var likt jums atgriezties birojā, vēsta “Daily Mail“.

Pētnieki no “Furniture at Work” ir atklājuši, kā cilvēki, kas strādā no mājām, izskatīsies pēc 70 gadiem – 2100. gadā –, un tas nav skaists skats.

Viņu modelei, sauktai par Annu, ir kupris, tumšas, pietūkušas acis un saliekušies pirksti – tas saistīts ar darbu no mājām.

“Anna demonstrē daudzus fiziskus defektus no konsekventas tehnoloģiju izmantošanas, ekrāna novietojuma un sliktas stājas dēļ, kā arī izceļ iespējamās garīgās veselības problēmas,” sacīja “Furniture at Work”.

Komanda izveidoja Annu pēc Līdsas universitātes pētījuma, kurā atklājās, ka trešdaļai Apvienotās Karalistes attālināti strādājošo mājās nav īpašas darba vietas.

“Lai vizualizētu sekas, kas rodas, ja mājās nav piemērotas darba vietas, uzņēmums “Furniture at Work” izmantoja zinātniskus pētījumus un sadarbojās ar veselības aprūpes ekspertiem, lai atklātu, kāds varētu izskatīties attālinātais nākotnes darbinieks,” viņi skaidroja.

Strādājot no gultas, Anna, kurai ir izliekta mugura ar paceltiem pleciem, ir smags spiediens, savukārt, visu dienu skatoties ekrānā, viņas acis ir sarkanas, pietūkušas. Ilgos stundu, kad viņas rokā bija datorpele, rezultātā, viņas pirksti saliekušies.

Viņa arī kļuvusi par upuri svara pieaugumam, vājai imūnsistēmai nepietiekama svaiga gaisa dēļ, trauksmei un depresijai.

Pamatojoties uz konstatēto, veselības eksperti mudina mājās strādājošos veikt pasākumus, lai saglabātu veselību.

Braiens Klārks, Apvienotās medicīniskās izglītības dibinātājs, teicis: “Attālinātajiem darbiniekiem regulāri jaietur pārtraukumi, lai izstieptu un izkustinātu ķermeni, lai izvairītos no muguras un kakla sāpēm.”

Sāra Gibsone, proaktīvās veselības aprūpes direktore, iesaka ievērot noteikumu “20-20-20”. “Noteikuma 20-20-20 ievērošana ir lielisks veids, kā rūpēties par savām acīm, ja ilgstoši skatāties uz ekrāniem,” viņa teica.

“Ik pēc 20 minūtēm uz 20 sekundēm skatieties prom no ekrāna un koncentrējieties uz kaut ko 20 pēdu (6 metru) attālumā.”

Regulāri strādājot no mājām, Klārka kungs iesaka ierīkot īpašu darbvietu, piebilstot:”Lai noteiktu skaidras robežas starp darbu un personīgo laiku, ir svarīgi arī izveidot noteiktu darba vietu ar ergonomiskām mēbelēm.”