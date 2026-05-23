Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/YURIY DYACHYSHYN / AFP

“Krievu neprāts patiesi nepazīst robežas – paslēpieties!” Zelenskis brīdina par masīvu krievu uzbrukumu 0

19:50, 23. maijs 2026
Ukrainas izlūkdienesti saņēmuši informāciju tostarp arī no amerikāņu un Eiropas partneriem, par krievu gatavošanos nopietnam uzbrukumam, izmantojot “Orešņik” raķetes. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Mēs pārbaudām šo informāciju,” viņš norādīja, piebilstot, ka pašlaik ir pazīmes par gatavošanos kopīgam triecienam Ukrainas teritorijā, jo īpaši pa Kijivu. Pēc Zelenska teiktā, ienaidnieks izmantos dažādus ieročus, tostarp ballistiskās raķetes “Orešņik”.

Viņš aicināja ukraiņus apzināti reaģēt uz gaisa trauksmes brīdinājumiem, sākot jau ar šo vakaru: “Krievu neprāts patiesi nepazīst robežas, tāpēc, lūdzu, glābiet savas dzīvības – paslēpieties.”

Šajā sakarā valsts vadītājs norādīja, ka militāristi gatavojas atvairīt Krievijas gaisa uzbrukumu. “Mēs, cik vien iespējams, gatavojam pretgaisa aizsardzību un diezgan taisnīgi reaģēsim uz katru Krievijas triecienu. Mēs devām atļauju parādei… Šis karš ir jābeidz – ir nepieciešams miers, nevis kaut kādas raķetes, lai apmierinātu viena cilvēka slimīgās ambīcijas,” sacīja Ukrainas prezidents.

Viņš vērsa Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas uzmanību uz to, ka “Orešņika” izmantošana un kara ieilgšana ir globāls piemērs citiem potenciālajiem agresoriem. “Ja Krievijai ļaus iznīcināt dzīvības šādā mērogā, tad nekāda vienošanās neatturēs citus līdzīgus naidā balstītus režīmus no agresijas un triecieniem,” uzsvēra Zelenskis.

Viņš arī pauda cerību, ka pasaules reakcija nebūs post facto, bet gan preventīva. Jo īpaši, viņš teica, ir nepieciešams izdarīt spiedienu uz Maskavu, lai tā nepaplašinātu karu.

Krievija pirmo reizi izmantoja “Orešņik” raķeti pret Ukrainu 2024. gada 21. novembrī. Krievijas Federācija otro reizi izmantoja “Orešņik” 9. janvāra naktī uzbrukumā Ļvivas apgabalam.

