Gastroenterologi nosauc alkoholu, kas visvairāk kaitē mūsu kuņģim – iespējams, tas jūs pārsteigs
Svētku reizēs un dažādos pasākumos uz galda bieži redzami dažādi alkoholiskie dzērieni. Tie var šķist ierasta un nekaitīga izvēle, tomēr speciālisti brīdina, ka alkohols būtiski ietekmē kuņģa veselību. Daži dzērieni var būt īpaši agresīvi un radīt ne tikai diskomfortu, bet arī nopietnākas veselības problēmas.
Gastroenterologi skaidro, ka alkohola ietekme uz kuņģi ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Svarīga ir etanola koncentrācija, izdzertais daudzums un arī tas, ar ko alkohols tiek kombinēts.
Vislielāko kaitējumu kuņģa gļotādai nodara stiprais alkohols. Pie šādiem dzērieniem pieder degvīns, konjaks un viskijs. Šajos dzērienos esošais augstais etanola līmenis tieši bojā kuņģa aizsargbarjeru. Tas var izraisīt gļotādas kairinājumu, veicināt skābes izdalīšanos un palielināt eroziju un asiņošanas risku.
Šāds alkohols iedarbojas ātri un spēcīgi, īpaši tad, ja tas tiek lietots tukšā dūšā. Kuņģa gļotāda šādā situācijā ir neaizsargātāka, un nepatīkamās sajūtas var parādīties daudz ātrāk. Cilvēki var saskarties ar dedzināšanas sajūtu, smaguma sajūtu vai sāpēm vēderā.
Salīdzinājumā ar stiprajiem dzērieniem sausais vīns iedarbojas mērenāk. Tajā ir mazāk cukura, tāpēc tas neizraisa tik straujas glikozes līmeņa svārstības asinīs. Turklāt tas mazāk noslogo aizkuņģa dziedzeri. Tomēr arī šis dzēriens nav pilnībā nekaitīgs un tā lietošana jāierobežo.
Savukārt dzirkstošais vīns var radīt papildu diskomfortu, īpaši cilvēkiem ar gastroezofageālo refluksu. Oglekļa dioksīds var pastiprināt dedzināšanu un nepatīkamas sajūtas kuņģī, tāpēc šādi dzērieni ne vienmēr ir laba izvēle jutīgākam gremošanas traktam.
Lai samazinātu alkohola negatīvo ietekmi uz kuņģi un visu gremošanas sistēmu, ārsti iesaka ievērot vairākus būtiskus principus. Viens no svarīgākajiem ir nelietot alkoholu tukšā dūšā.
Tāpat nevajadzētu alkoholu kombinēt ar ļoti treknu ēdienu. Šāda kombinācija palēnina gremošanu un pagarina alkohola iedarbību kuņģī, kas var pastiprināt nepatīkamos simptomus.
Svarīgi arī izvairīties no dažādu alkohola veidu sajaukšanas vienā reizē. Dažādu dzērienu kombinēšana rada papildu slodzi organismam un var pasliktināt pašsajūtu.
Speciālisti iesaka starp dzērieniem ievērot pauzes. Tas dod organismam laiku apstrādāt uzņemto alkoholu, jo aknām ir ierobežota spēja to pārstrādāt. Pārāk strauja lietošana palielina slodzi un var radīt izteiktāku kaitējumu.
Liela nozīme ir arī ūdens uzņemšanai. Pēc katra alkohola dzēriena ieteicams izdzert glāzi ūdens.