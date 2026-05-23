Šlesers “izvelk trumpi” un raitā krievu valodā paziņo: “Patīk kādam vai nē, mums būs ar kaimiņiem attiecības jāveido!” 0
“Latvija ir mana dzimtene! Tā ir dzimtene daudziem Latvijas pilsoņiem, kuriem dzimtā valoda ir ne tikai latviešu valoda, bet arī krievu, ukraiņu, baltkrievu, poļu, lietuviešu, ebreju valoda – mēs esam vienota tauta!” Ar šādu uzrunu klajā nācis partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers.
Jau pierasts pie šā politiķa runas plūdiem, taču šī video iesākuma frāzes jau lika noprast, ka šie patosa pilnie, daudzu modrību iemidzinošie vārdi nav vienkārši tāpat. Un tā arī ir – politiķis nolēmis “savākt svārstīgo” citvalodīgo balsis un veikli savā runā iepin gaidāmās Saeimas vēlēšanas un to, par ko balsot būtu pareizā izvēle.
Šlesers ļoti prasmīgi krievu valodā pielabinās Latvijas lielākajai mazākumtautību kopienai: “Pēdējos 30 gadus krieviski runājošie Latvijas pilsoņi ir bijuši opozīcijā, jo mēs esam bijuši sadalīti krievu un latviešu partijās. Bet es vienmēr esmu teicis, ka visiem būtu vajadzējis būt vienotai nācijai.”
Turpinot savu redzējumu, politiķis turpina “runāt pa prātam” svārstīgajiem, sakot, ka “valsts valoda ir valsts valoda, bet katram cilvēkam ir arī tiesības runāt savā dzimtajā valodā. Es vienmēr esmu to teicis un vienmēr šo atbalstīšu.”
Viņš neaizmirst piesaukt arī situāciju Ukrainā, kur jau piekto gadu turpinās karš un kur mirst simtiem tūkstoši cilvēku, tikpat daudz esot arī ievainoto, daudzi no valsts aizbraukuši, bet, kas palikuši, saskaras ar lielām problēmām.
Šlesers gan paredz kara drīzas beigas, tāpēc prognozē ko ar veselo saprātu domājošai sabiedrībai neaptveramu, proti, ka “patīk kādam vai nē, mums būs ar kaimiņiem attiecības jāveido. Esmu pārliecināts, ka būs jāsēžas pie apaļā sarunu galda,” citādi viss būšot slikti.
Vēl Šlesers savā “uzrunā” piemin uz kaimiņzemēm aizbēgušos eks-politiķus Andreju Mamikinu un Alekseju Rosļikovu, kas sola iznīcināt Latviju ar raķetēm un nomainīt tās varu, sakot, ka Latvijā palikušie paši tiks galā ar kārtību Latvijā.