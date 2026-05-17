Esiet uzmanīgi! Eksperti atgādina par viltīgu triku, ko izmanto zemeņu pārdevēji, lai ogas izskatītos pievilcīgākas 0
Tuvojoties zemeņu sezonai, tirgos un veikalu plauktos arvien biežāk parādās lielas, spilgti sarkanas ogas, kas pircējus vilina ar savu izskatu. Īpaši populāras šobrīd ir ievestās zemenes no Grieķijas un citām Dienvideiropas valstīm. Tomēr eksperti brīdina, ka aiz pievilcīgā iepakojuma dažkārt slēpjas pavisam cita kvalitāte, nekā sākotnēji šķiet.
Kā raksta ārvalstu mediji, daudzi pircēji joprojām izvēlas ogas galvenokārt pēc izskata. Skaistas, lielas un rūpīgi saliktas zemenes rada iespaidu, ka viss iepakojums ir vienlīdz kvalitatīvs. Taču praksē ne vienmēr tā ir.
Kāds žurnālists nolēmis pārbaudīt, kā patiesībā izskatās šādu zemeņu tirdzniecība. Viņš iegādājās kastīti ar zemenēm vairumtirdzniecības tirgū, un sākumā viss šķita nevainojami. Ogas bija lielas, glītas un kārtīgi izkārtotas iepakojuma augšpusē.
Tomēr, rūpīgāk apskatot saturu, atklājās pavisam cita aina. Zem augšējās kārtas bija paslēptas mazākas, neglītākas un vietām pat jau sabojājušās vai saspiestas zemenes. Tādējādi pircējs faktiski redz tikai skaistāko daļu, kamēr pārējais saturs neatbilst pirmajam iespaidam.
Speciālisti norāda, ka šāds tirdzniecības paņēmiens nav retums. Pircēji bieži vien produktu novērtē tikai vizuāli, īpaši steigā, nepārbaudot, kas atrodas zem redzamās virskārtas. Turklāt šādas viltības izmanto ne tikai ārvalstu tirgotāji. Arī vietējie pārdevēji mēdz izmantot līdzīgas metodes, lai prece izskatītos pievilcīgāka.
Eksperti iesaka, ja vien iespējams, vienmēr rūpīgāk pārbaudīt ogu iepakojumu. Tas palīdz pārliecināties, vai kvalitatīvas zemenes ir visā kastītē, nevis tikai augšpusē.
Tiek norādīts arī uz vēl citām viltībām, ko izmanto negodprātīgi tirgotāji. Dažkārt zemenes tiek apsmidzinātas ar ūdeni, lai tās izskatītos svaigākas un spīdīgākas, lai gan patiesībā ogas jau var būt pārgatavojušās vai mīkstas.
Vēl viens izplatīts paņēmiens ir vecāku un svaigāku ogu sajaukšana vienā iepakojumā. Virspusē tiek saliktas skaistākās zemenes, bet apakšā atrodas tās, kas palikušas pāri no iepriekšējām dienām. Nereti bojātās ogas tiek pagrieztas ar skaistāko pusi uz augšu, lai apslēptu defektus.
Speciālisti atgādina, ka īpaši svarīgi ir nesteigties ar spontāniem pirkumiem. “Nepērciet augļus un ogas tikai ar acīm,” brīdina eksperti. Pretējā gadījumā mājās var nākties secināt, ka iegādātā prece būtiski atšķiras no tā, ko pircējs sākotnēji bija iedomājies.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.