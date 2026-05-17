“Vai Latvijas Nacionālais teātris plāno atmaksāt biļetes?” Skatītāja nikna, bet rīdzinieki “vēl pielej eļļu ugunij” 0
Sociālajos tīklos diskusiju raisījis kādas skatītājas ieraksts par došanos uz rokoperu “Sfinksa”, kas šodien plkst. 15.00 notika Latvijas Nacionālajā teātrī.
Sieviete jautā, vai teātris plāno atmaksāt biļetes, ja uz izrādi faktiski neesot iespējams nokļūt ne ar automašīnu, ne ar tramvaju.
“Vai Latvijas Nacionālais teātris plāno atmaksāt biļetes rokoperai “Sfinksa” šodien plkst. 15.00, tā kā uz teātri nevar piekļūt ne ar mašīnu, ne ar tramvaju?” viņa raksta.
Turpinājumā ieraksta autore vaicā, kā šādās dienās vispār būtu ar izrāžu organizēšanu, ja pilsētas centrā satiksme ir būtiski ierobežota.
“Kā būtu ar izrāžu neorganizēšanu dienās, kad visa pilsēta slēgta?” viņa piebilst.
Komentāros gan viedokļi dalījās. Daļa lietotāju ieteica vienkāršu risinājumu — doties uz teātri kājām.
“Izmēģiniet iet ar kājām?!” rakstīja kāds komentētājs.
Citi norādīja, ka cilvēkiem bija iespējams izbraukt laikus un ieplānot ceļu, ņemot vērā satiksmes ierobežojumus. Kāds komentētājs arī atzīmēja, ka “Sfinksa” neesot paša Nacionālā teātra izrāde, bet pasākums teātra telpās.
“Tā nav Nacionālā teātra izrāde, viņi iznomā telpas. Un es zinu cilvēkus, kas savlaicīgi izbrauca un mierīgi paspēja,” rakstīts komentārā.
Uz to ieraksta autore atbildēja, ka arī viņa devusies ceļā ļoti savlaicīgi, taču nebija rēķinājusies ar to, ka, riņķojot pa centru, nāksies pavadīt aptuveni 40 minūtes. Viņasprāt, situācija bijusi tik sarežģīta, ka nokļūšana līdz teātrim kļuvusi gandrīz neiespējama.
“Es arī savlaicīgi izbraucu. Ļoti savlaicīgi. Es vienkārši nebiju plānojusi riņķot 40 minūtes pa centru, līdz sapratu, ka ar kājām vienas minūtes laikā no autoostas uz papēžiem nu nekā. Bet viens ir skaidrs — “Sfinksu” es nekad neredzēšu un Nacionālajā arī kādu laiku naudu netērēšu,” viņa raksta.
Daļa komentētāju uzskatīja, ka pilsētas satiksmes ierobežojumi nav iemesls biļešu atmaksai, jo pasākums nav atcelts. Citi gan norādīja, ka organizatoriem šādās dienās būtu jābrīdina skatītāji savlaicīgāk vai jāapsver izrāžu norises laiks, īpaši tad, ja ierobežojumi skar tieši teātra apkārtni.
Lai gan konkrētajā gadījumā nav zināms, vai biļešu atmaksu būtu iespējams saņemt, diskusija parāda, ka skatītāji arvien biežāk sagaida ne tikai pašu izrādi, bet arī saprotamu komunikāciju par praktiskām lietām — nokļūšanu, stāvvietām, sabiedriskā transporta kustību un iespējamiem ierobežojumiem pilsētā.
Jau ziņots, ka šodien “Rimi Rīgas maratona” laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Svētdien dažādos laikos satiksme tiks ierobežota vai slēgta gan uz tiltiem pār Daugavu, gan pilsētas centrā un apkaimēs, ielas operatīvi atverot tūlīt pēc tam, kad posmu būs pabeiguši pēdējie skrējēji un būs notikuši uzkopšanas darbi.
Ar detalizētiem trases posmu slēgšanas un atvēršanas laikiem, kā arī trases šķērsošanas punktiem iedzīvotāji un autobraucēji var iepazīties “Rimi Rīgas maratona” satiksmes ierobežojumu kartē.
Lai ērti pārvietotos pilsētā, autobraucēji var izmantot lietotni “Waze”, kurā tiks precīzi atspoguļoti plānotie ierobežojumi un ielu atvēršanas brīži.
Savukārt kā aģentūru LETA informēja uzņēmumā “Rīgas satiksme”, šodien maratona laikā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā un iespējami būtiski kavējumi.
Izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos būs no transporta kustības sākuma agri no rīta līdz pat skrējiena beigām apmēram plkst. 17.20.
Neilgi pirms katras distances starta un aptuveni 20 minūtes pēc starta tiks pilnībā slēgta autobusu, trolejbusu un tramvaju satiksme 11. novembra krastmalā pie Akmens tilta, uz Akmens tilta un Uzvaras bulvārī posmā līdz Raņķa dambim.
Visi autobusi un trolejbusi, kas virzienā uz Pārdaugavu kursē pa Akmens tiltu, no plkst. 6.55 līdz plkst. 16.30 brauks pa tramvaja sliedēm un apstāsies tramvaju pieturā “Nacionālā bibliotēka”.
Distanču starta laikos tiks slēgta satiksme uz Akmens tilta, tāpēc būs ietekmēta arī 22. autobusa maršruta kustība Rīgas lidostas virzienā.