Foto: LETA, ekrānuzņēmums no “X” video

VIDEO. Vai zināji? Latvijas pase ultravioletajā gaismā izskatās pēc īsta mākslas darba 0

16:42, 6. maijs 2026
Kamēr daudzi savu pasi uztver tikai kā nepieciešamību ceļošanai vai formalitāšu kārtošanai, starptautiskā mērogā populārais konts “NEXTA Polska” platformā “X” publiskojis sajūsmas pilnu atzinību mūsu valsts galvenajam dokumentam, nodēvējot to par īstu mākslas darbu.

“Latvijas pase ultravioletajā gaismā izskatās pēc īsta mākslas darba,” teikts ierakstā.

Ultravioletajā gaismā uz dokumenta lapām parādās pārsteidzoši skaistas Latvijas dabas ainavas.

Kā noprotams, šīs iestrādes nav domātas tikai skaistumam. “Veiksmi ikvienam, kurš mēģinās to viltot!” ieraksta autori piebilst.

LA.LV Aptauja

Vai zināji šādu faktu?

  • Protams
  • Biju kaut ko dzirdējis, bet nebiju redzējis
  • Man vienalga

