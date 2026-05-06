VIDEO. Vai zināji? Latvijas pase ultravioletajā gaismā izskatās pēc īsta mākslas darba
Kamēr daudzi savu pasi uztver tikai kā nepieciešamību ceļošanai vai formalitāšu kārtošanai, starptautiskā mērogā populārais konts “NEXTA Polska” platformā “X” publiskojis sajūsmas pilnu atzinību mūsu valsts galvenajam dokumentam, nodēvējot to par īstu mākslas darbu.
“Latvijas pase ultravioletajā gaismā izskatās pēc īsta mākslas darba,” teikts ierakstā.
Ultravioletajā gaismā uz dokumenta lapām parādās pārsteidzoši skaistas Latvijas dabas ainavas.
Kā noprotams, šīs iestrādes nav domātas tikai skaistumam. “Veiksmi ikvienam, kurš mēģinās to viltot!” ieraksta autori piebilst.
😍 Łotewski paszport w świetle ultrafioletowym wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki
Kilka lat temu Łotwa zaprezentowała nowy wzór dokumentu — i właśnie ta cecha stała się jedną z najczęściej komentowanych.
Pod promieniami UV na stronach pojawiają się skomplikowane i bardzo… pic.twitter.com/aWeUNylJVH
— NEXTA Polska (@nexta_polska) May 6, 2026