“Sāka raudāt un bija jāizslēdz!” Reiniks pastāsta, kā viņa ģimenē beigusies Eirovīzijas skatīšanās 0
70. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvarējusi Bulgārijas pārstāve Dara ar dziesmu “Bangaranga”. To mēs, jūs, visi šī konkursa fani vakar vēroja tiešraidē pie TV ekrāniem, kurš nepaspēja, tas noteikti meklēja uzvarētājdziesmu vēlāk interneta dzīlēs.
Protams, ka starp viņiem bija arī mūziķis, pasākumu vadītājs un Eirovīzijas bijušais komentētājs Lauris Reiniks.
Bet, kā izrādās, viņam ar pirmo mēģinājumu Eirovīziju noskatīties nav izdevies.
“Atbraucām mājās, noskaidroju, kas ir uzvarējis Eirovīzijā, uzmeklējām Bulgārijas uzvarētājdziesmu, sākām YouTube skatīties, māsas puika nobijās un sāka raudāt, bija jāizslēdz….Paldies un arlabunakti no Kalifornijas. Rīt noskatīšos vienītī,” Reiniks publiski raksta soctīklos.
Ieraksts ātri vien izraisīja komentāru lavīnu. Daļa lietotāju atzina, ka saprot bērna reakciju — uzvarētājdziesmas vizuālais noformējums, maskas un horeogrāfija mazākiem skatītājiem varētu šķist biedējoši.
“Man ir bail no tās “Lidl” reklāmas,” jokoja kāda komentētāja.
Cita rakstīja, ka piedzīvojusi ko līdzīgu: “Pilnīgi tas pats, kas pēc tavas “Lidl” reklāmas man bērns pateica, ka viņai vairs tas veikals nepatīk.”
Vairāki komentētāji norādīja, ka priekšnesums bērniem var šķist pārāk intensīvs. “Tās maskas nobiedē bērnus, bet tas tikai sākumā,” rakstīja kāds lietotājs, piebilstot, ka pats bijis pārsteigts par uzvaru, taču numurs šķitis pārdomāts.
Ne visi gan bija kritiski. Daļa komentētāju Bulgārijas uzvaru aizstāvēja, uzsverot, ka priekšnesums bijis spilgts un atmiņā paliekošs.
“Supersirsnīga Dara un uzvara godīgi nopelnīta,” rakstīja kāda lietotāja.
Vēl kāds komentēja: “Šogad uzvarēja horeogrāfija.”
Savukārt citi atzina, ka dziesma jau paspējusi pielipt arī bērniem. Kāda mamma rakstīja, ka viņas piecgadīgā meita tagad tikai skandina: “Bangaranga, bangaranga.”
Diskusijā izskanēja arī viedoklis, ka šogad Eirovīzijā uzvarēja ne tikai dziesma, bet viss priekšnesuma kopums — enerģija, skatuves tēls, kustība un vizuālais risinājums. Oficiālā Eirovīzijas informācija vēsta, ka “Bangaranga” iestudējumā izmantota bulgāru folkloras iedvesma, tostarp atsauces uz kukeri tradīciju.
Reinika ieraksts gan vairāk izgaismoja nevis muzikālo vērtējumu, bet pavisam sadzīvisku situāciju — to, ka Eirovīzijas spilgtā skatuves estētika ne vienmēr ir piemērota mazākajiem skatītājiem.
Kā trāpīgi rezumēja kāda komentētāja: “Labā ziņa — Eirovīzijas uzvarētājas uzstāšanos nerāda pa TV ikkatru reklāmas pauzi. Tā kā nebūs jābaidās skatīties TV puikam.”
Kā vēsta konkursa organizatori, Bulgārija balsojuma kopsummā ieguva 516 punktus. Bulgārijas pārstāve ieguva pārliecinošu uzvaru žūrijas balsojumā ar 204 punktiem, kam sekoja skatītāju balsojuma rezultāts – 312 punkti. Līdz šim konkursā Bulgārija labāko rezultātu bija sasniegusi 2017. gadā, iegūstot otro vietu.
Dziesma uzvarēja abās balsošanas kārtās, un tas ir pirmais gadījums gandrīz desmit gadu laikā, kad žūrija un skatītāji ir izvēlējušies vienu un to pašu uzvarētāju, informē konkursa rīkotāji.