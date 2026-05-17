Putins no viņiem reāli baidās: Šeitelmans nosaucis tos, kuri sev izvirzījuši mērķi gāzt Kremļa saimnieku
Šeitelmans nosaucis tos, kuri sev izvirzījuši mērķi gāzt Putinu, un pastāstījis, no kā tieši baidās Kremļa saimnieks. Polittehnologs Mihails Šeitelmans paudis pārliecību, ka galvenais drauds Putinam, viņaprāt, nav Ukraina.
Mihails Šeitelmans norādīja, ka sazvērestība pret Putinu ir reāla un Krievijas diktators par to zina — tieši no tā viņš arī baidoties. Par “otro Prigožinu” varētu kļūt Šoigu, taču pastāv liela iespēja, ka runa ir par vairāku cilvēku vienošanos Putina tuvākajā lokā, kuri plāno viņu gāzt. Par to Šeitelmans stāstīja intervijā Vasilijam Golovanovam “YouTube” kanālā.
“Nekāda pamiera nebija. Vienkārši ukraiņi neplānoja sist pa parādi, un arī pagājušajā gadā viņi to neplānoja. Ir citi veidi, kā ‘palīdzēt nosvinēt’ 9. maiju Krievijai — var sist pa Tuapsi, Primorsku, Ufu. Tāpēc es domāju, ka drošības pasākumi bija vērsti pret Šoigu, nevis pret Ukrainu. Šoigu šobrīd ir ļoti apkopojošs tēls, jo pēdējo divu trīs nedēļu laikā — iespējams, pat ilgāk — Krievijā ļoti strauji aktivizējies milzīgs skaits cilvēku, kuri pauž pret Putinu vērstu nostāju. Un tie nav liberālās sabiedrības pārstāvji, bet tieši tā dēvētie zetnieki, krievu fašisti, kuri uzstājas pret Putinu, un tas it kā pēkšņi ir kļuvis atļauts,” paziņoja polittehnologs.
Vienlaikus Šeitelmans piebilda: “Lūk, blogeris Remeslo sēž un katru dienu lej samazgas pār Putinu. Un viņam par to nekas nenotiek. Tālāk visi šie zetnieki raksta absolūti pret Putinu vērstus tekstus ar vārdiem ‘varas tranzīts, Putinu novācam’, bet Remeslo raksta, ka Putinu iesēdināsim. Viņi sēž, to apspriež, un nevienam par to nekas nenotiek. Tāpēc es sliecos domāt, ka jau pastāv vairāk vai mazāk atklāta kādu cilvēku konfrontācija pret Putinu — cilvēku, kuri atklāti izvirzījuši mērķi gāzt Putinu. Protams, tie ir cilvēki Krievijas iekšienē un viņu pašu varas augšgalā, fašistiskajā vidē. Ir publiskas personas, kas ir daļa no šīs sazvērestības.”