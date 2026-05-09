Padomi no pieredzējušas saimnieces pūra lādes: 8 veidi, kā izmantot degvīnu sadzīvē
Izrādās, degvīns var būt noderīgs ne tikai svētku laikā. Šis dzēriens var kļūt par efektīvu palīgu sadzīvē un pat aizstāt daļu dārgās sadzīves ķīmijas.
Kā raksta izdevums Martha Stewart, stiprs alkohols no graudiem vai kartupeļiem ir dabīgs līdzeklis, kas labi dezinficē un ātri iztvaiko, tāpēc to var izmantot gan virsmu tīrīšanā, gan ziedu mūža pagarināšanā.
1. Koka dēlīšu tīrīšana
Koks nepanes mitrumu, tāpēc degvīns ir efektīvs tīrīšanas līdzeklis, jo iznīcina baktērijas un vīrusus un ļoti ātri iztvaiko. Tas ir svarīgi, lai koksne nesabojātos no mitruma.
Turklāt tas palīdz noņemt smakas un traipus no dēlīšiem un koka paplātēm.