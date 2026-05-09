Vienā dienā aviobiļete uz Prāgu maksā 472 eiro, bet jau aiznākamajā – 84. Kāpēc “airBaltic” biļešu cenas mainās pa dienām? 2
17:00, 9. maijs 2026
Ikviens, kurš kaut reizi ir pircis aviobiļetes, noteikti zina, ka dažādās dienās to cenas atšķiras. Nereti pat pāris dienu laikā cena var atšķirties vairākas reizes. Kāpēc tā?

Šāds jautājums radies arī mūsu lasītājam Raivim: “Vienmēr esmu par to domājis, nu nolēmu pavaicāt. Pērku biļetes vasaras ceļojumam, taču vienmēr, skatoties dažādus izlidošanas datumus un lidojumu cenas tajos, brīnos par cenu atšķirībām. Vienā dienā biļete uz Prāgu maksā 472 eiro, bet jau aiznākamajā – 84. No kā tas atkarīgs? Kas ietekmē to, ka pirmdienā biļete nopērkama par vienu cenu, bet trešdienā par pavisam citu?”

Lai uzzinātu atbildi uz šo jautājumu, sazinājos ar Augustu Zilbertu – “airBaltic” sabiedrisko un politisko attiecību vadītāju. Turpinājumā viņa skaidrojums.

“Vienkāršoti sakot, aviobiļešu cenas ietekmē pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbība, kā arī konkurence konkrētajā tirgū un maršrutā. Tāpēc aviopārvadājumu nozarē nav neparasti, ka viena un tā paša maršruta biļešu cenas dažādos datumos vai pat viena lidojuma ietvaros var būtiski atšķirties un mainīties arī dažu stundu vai dienu laikā.

“airBaltic” biļetes pārdošanā parasti nonāk aptuveni gadu pirms lidojuma. Sākotnēji pieejamas zemākās cenu kategorijas biļetes, kuras bieži tiek iegādātas savlaicīgi vai izpārdošanu laikā. Kad šīs cenu kategorijas ir izpirktas, piedāvājumā pakāpeniski nonāk nākamā līmeņa biļetes. Līdz ar to – jo vairāk pasažieru rezervē vietas konkrētajā reisā, jo augstākas cenu kategorijas biļetes var palikt pieejamas.

Vienlaikus tas nenozīmē, ka cena vienmēr tikai pieaug. Ja konkrētais reiss vēl nav piepildīts vai pasažieri maina savus ceļojuma plānus, sistēmā var atkārtoti parādīties zemākas cenas. Tādēļ cenu diapazons ir elastīgs un mainās atbilstoši pieprasījumam un pieejamo vietu skaitam.

Cenu ietekmē arī sezonalitāte, nedēļas diena, izlidošanas laiks, svētku periodi, skolēnu brīvlaiki, īpaši pasākumi galamērķī un kopējā konkurence attiecīgajā virzienā.

Taču “airBaltic” princips ir nemainīgs – vienmēr gādāt par to, lai klientiem tiktu piedāvātas vislabākās konkrētajā brīdī pieejamās biļešu cenas. Lai atrastu izdevīgāko piedāvājumu, pasažieriem ieteicams plānot ceļojumu savlaicīgi un, ja iespējams, salīdzināt vairākus izlidošanas datumus.”

Varbūt arī Tev ir kāds jautājums lidsabiedrībām vai jebkurai citai iestādei? Ar prieku meklēšu atbildi. Raksti uz [email protected]!

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
