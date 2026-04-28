Kas īsti notiek, kad ielej taukus vai eļļu kanalizācijā… – ko par to saka santehniķi?
Tā ir viegli pieļaujama ikdienas kļūda: jūs tikko pabeidzat gatavot brokastis ar augstu olbaltumvielu saturu – karstie bekona tauki joprojām ir šķidri, un to izliešana kanalizācijā šķiet drošākais nākamais solis. Varbūt jūs pat kādu brīdi palaidīsiet karsto ūdeni kopā ar trauku mazgāšanas līdzekkli, pieņemot, ka tas novērsīs problēmu.
Diemžēl šis sliktais ieradums vēlāk var radīt nopietnas un dārgas problēmas. Kad šis šķidrums jūsu caurulēs atdziest, tas sacietē un var izraisīt pastāvīgus aizsērējumus.
Ir viegli pieņemt, ka viena reize jau nav nekas slikts, taču tauki sāk radīt problēmas, tiklīdz tie nonāk caurulēs, brīdināts portālā RealSimple. Lai gan šķidrā veidā tauki var šķist nekaitīgi, tie sāk sacietēt gandrīz uzreiz, tiklīdz nonāk vēsākās vietās.
Uzkrāšanās pie cauruļu sieniņām pati no sevis nepazudīs, un aizsprostojumi ir tikai daļa no problēmas. Gatavošanas laikā radušies tauki pārklāj kanalizācijas caurules iekšpusi, un, sacietējot, tie veicina cauruļu sašaurināšanos un spītīgus aizsprostojumus.
Eļļa un tauki ir vieni no visgrūtāk tīrāmajiem materiāliem no caurulēm. Turklāt, ja to dara regulāri un ielejamie tauki ir karsti, caurule var pat izkust.
Pretēji izplatītajam uzskatam, karsta ūdens vai trauku mazgāšanas līdzekļa lietošana problēmu neatrisina – tā tikai aizskalo taukus dziļāk sistēmā, kur tie galu galā vienalga atdziest un sacietē.
Pat ja tie tiek izskaloti no mājas cauruļvadiem, tie joprojām ir kaitīgi. Ārpus mājas tauki veicina nopietnas infrastruktūras problēmas. Pašvaldību kanalizācijas sistēmas regulāri cīnās ar milzīgiem tauku aizsprostojumiem, kas izraisa lielu sanitāro pārplūžu skaitu. Šīs pārplūdes rada vides un sabiedrības veselības riskus, un to novēršana pilsētām izmaksā miljoniem dolāru.