“Par “airBaltic” – Jūs sakāt, drīz varētu būt līgums ar stratēģisko investoru. Vai valdības rūpes līdz ar to par “airBaltic” pazūd un izplēn?” Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” jautā raidījuma vadītāja Anita Daukšte.

“Jā, mēs gaidām gala lēmumu no šī stratēģiskā investora. Un, nē, nepazūd visas rūpes, jo mēs visu kompāniju neatdodam šim investoram, un viņš arī nav gatavs to visu šobrīd iegādāties.

“airBaltic” būs vēl pašam jācīnās par savu biznesa plānu realizāciju, un viennozīmīgi “airBaltic” ir un paliks mums ļoti svarīga kompānija, kas veido diezgan lielu arī mūsu biznesa kultūra Latvijā, investīciju piesaisti, jo ne jau tikai paši lidojumi mums ir svarīgi no tādu nodokļu samaksas viedokļa, mums ir svarīgi arī cilvēki un investori, ko viņi uz šejieni atved. Tā kā es domāju, šis jautājums nebūtu valdībai jārisina. Satiksmes ministrija ir tā, kura ir jārisina, un es ceru, ka valdības dienas kārtībā “airBaltic” varētu nonākt retāk,” atbild Siliņa.

Jau ziņots, ka Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” plāno nākamajā ziemas sezonā iznomāt līdz piecām lidmašīnām ar apkalpi Urugvajas aviokompānijai “SUA Líneas Aéreas” (SUA), aģentūrai LETA pavēstīja “airBaltic” pārstāvji.

Kompānijas pārstāvji informē, ka “airBaltic” un minētā Latīņamerikas aviokompānija ir noslēgušas stratēģisku vienošanos. Vienošanās laikā “airBaltic” plāno iznomāt SUA līdz piecām “Airbus A220-300” lidmašīnām ar apkalpi. Plānots, ka sadarbība stāsies spēkā no 2025.gada oktobra, un būs spēkā ziemas sezonā, tādējādi ienesīgi izmantojot “airBaltic” lidmašīnas, kas šajā laikā netiek pilnībā noslogotas.

Izmaiņas “airBaltic” esošajā maršrutu tīklā šī sadarbība neparedz, uzsver lidsabiedrības pārstāvji.

Tāpat “airBaltic” pārstāvji norāda, ka vienošanās laikā lidsabiedrība plāno atbalstīt SUA ar “airBaltic” zināšanu un pieredzes apmaiņu tādās jomās kā operatīvās darbības organizēšana, pilotu apmācība, informācijas tehnoloģijas un automatizācija, kā arī lidsabiedrības ilgtspējas iniciatīvas.

“airBaltic” prezidents un izpilddirektors Martins Gauss pauž, ka sadarbība ar SUA sniedz iespēju dalīties “airBaltic” zināšanās un pieredzē par “Airbus A220-300” izmantošanu jaunā reģionā.

“Šī sadarbība ir abpusēji izdevīgs solis, kas ļauj “airBaltic” ienesīgi izmantot savus resursus ziemas sezonā zemās noslodzes laikā, vienlaikus veicinot mūsu pozīcijas un reputāciju globālajā aviācijas nozarē,” min Gauss.

Savukārt SUA izpilddirektors Antonio Rama norāda, ka, pateicoties minētajai sadarbībai, aviokompānija varēsim mācīties no “airBaltic” pieredzes tādās svarīgās jomās kā flotes pārvaldība, operacionālā efektivitāte un personāla apmācība.

SUA darbību plāno sākt līdz 2025.gada ceturtajam ceturksnim, savienojot galvenās pilsētas Urugvajā, Argentīnā, Brazīlijā un Čīlē. SUA bāzēsies Urugvajā.

Jau vēstīts, ka “airBaltic” 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.

Šā gada sākumā “airBaltic” paziņoja, ka 2025.gada vasaras sezonā dzinēju apkopes kavēšanās dēļ, ko veic to ražotājs “Pratt & Whitney”, aviokompānija pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, kā arī samazinās reisu biežumu skaitu 21 maršrutā. Kopumā tiks atcelti 4670 lidojumu.

“airBaltic” vasaras sezonā atcels lidojumus 10 maršrutos no Rīgas – uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru. Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas – uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes – uz Rodu.

“airBaltic” nodrošina lidojumus vairāk nekā 130 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas, Tamperes un sezonāli no Grankanārijas. Aviokompānijas flotē šobrīd ir 49 “Airbus A220-300” lidmašīnas. Lidsabiedrība ir pasūtījusi kopumā 50 “Airbus A220-300” lidmašīnas un paziņojusi par vēl 30 šī tipa lidaparātu iegādes līgumu, saglabājot tiesības iegādāties vēl 20 šī tipa gaisa kuģus.

“airBaltic” auditētais apgrozījums 2023.gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.