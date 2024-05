Protesti Gruzijā. 2024. gada pavasaris

FOTO. Kas šobrīd notiek Gruzijā? Krievijas “maigā vara” liek treknu punktu virzienam uz Eiropu Ieteikt







Protesti Gruzijā nerimst. Tūkstošiem cilvēku iziet ielās ar vienu prasību varas iestādēm – neatbalstīt likumprojektu par “ārvalstu aģentiem”. Likuma par “ārvalstu aģentiem” vēsture aizsākās Gruzijā 2023. gada pavasarī. 7. martā parlaments projektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Faktiski likums ir līdzīgs iepriekš Krievijā pieņemtajam. Saskaņā ar to visi masu mediji un sabiedriskās organizācijas, kas saņems vismaz 20% finansējuma no ārvalstīm, saņems “ārvalstu ietekmes aģentu” statusu, par to raksta Unian.

Reklāma Reklāma

Ja likums tiks pieņemts, valsts vadība varēs apsūdzēt lielu daļu mediju un organizāciju par darbu citas valsts interesēs. Patiesībā viņi jau ir sākuši to darīt: ar šo terminu Gruzijas valdošā partija apzīmē ikvienu, kas nepiekrīt tās politikai, raksta portāls.

Piemēram, saskaņā ar Gruzijas “Radio Liberty” informāciju, ar valsti saistītie Krievijas masu mediji, piemēram, “Sputnik Georgia” netiek vajāti no valdošās partijas un uz tiem neattiecas šis likums. Proti, dokuments faktiski ir adresēts tieši tiem medijiem vai organizācijām, kas saņem palīdzību no Rietumu partneriem. Un tāpēc šo likumu tik ļoti atbalsta Gruzijas prokrieviskā partija.

Uzreiz pēc tam, kad Gruzijas parlaments likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā, valsts iedzīvotāji sāka iziet ielās. Tomēr jau pirmajā dienā mierīgos protestus izklīdināja specvienības. Kad akcijas dalībnieki mēģināja pretoties, tika izmantoti ūdens lielgabali un asaru gāze. Dalībnieki pameta protesta vietas, bet vēlāk atgriezās.

2023.gada 10.martā parlamentārieši tomēr noraidīja “ārvalstu aģentu likumu” otrajā lasījumā. Tad protesti norima un visi aizmirsa par “krievu likumu”. Uz brīdi.

2024. gada aprīļa beigās Gruzijas parlaments atsāka skatīt likumprojektu par “ārvalstu aģentiem” otrajā lasījumā – cilvēki izgāja ielās mierīgam protestam, bet policija un specspēki sāka pielietot spēku. Taču šoreiz parlaments nepievērsa uzmanību protestiem un pieņēma dokumentu otrajā lasījumā. “Par” – klasiskie 83 deputāti no valdošās prokrieviskās partijas “Gruzijas sapnis” un viņu rokaspuiši – “Tautas vara”.

Tagad cilvēki turpina iziet ielās, un policija turpina pielietot spēku un aizturēt protestētājus. Vēl vairāk – Tbilisi ielās iedzīvotāji jau sākuši celt barikādes. Viss ļoti atgādina notikumus Ukrainā 2013.-2014.gadā.